ATB Başkanı Bilgiç: Türkiye üzerinden Irak’a giden buğdaydan vergi alınmalı

ADANA/EKONOMİ

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ankara’da yapılan TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’na katıldı. Toplantıda söz alan Bilgiç, tarım, ticaret ve sanayi alanlarında Türkiye genelinde ve Çukurova özelinde yaşanan sorunlar ile çözüm önerilerini anlattı. Son dönemde un sanayicilerinin yaşadığı bir soruna değinen Bilgiç, “Irak’a un ihracatı yapan 100’ün üzerindeki un fabrikasının rekabet edebilmesi, hem de ihracatımızın katma değerinin artışı için Türkiye üzerinden Irak’a giden buğday ve benzeri emtiaların sağlık sertifikasına tabi tutulup 60 dolar/ton vergi konulması ihracat yapan un fabrikalarımızın beklentisidir. Gıda ihracatçılarımızın Irak pazarından çekilmemesi için devletimizin bu duruma acil çözüm bulması talebimizdir” dedi.

“ELÜS oluşturulan ürünlerde muafiyet süresi 5 yıl uzatılmalı”

Konuşmasında ayrıca, lisanslı depolarda depolanarak Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) oluşturulan ürünlerde üretici ve tacirlere uygulanan yüzde 2 zirai stopaj ile yüzde 20 gelir/kurumlar vergisi ve yüzde 1 KDV muafiyetlerinin yılsonunda sona ereceğini hatırlatan Bilgiç, gıda güvenliği ve lisanslı depoculuğun sürdürülebilirliği açısından bu muafiyetlerin Hazine ve Maliye Bakanlığınca 5 yıl süreyle uzatılmasını istedi.

“Çukurova’da basınçlı kapalı devre sulama sistemine geçilmeli”

Çukurova’da sulama konusunda yaşanan sorunlara değinen Bilgiç, “Dünyanın en verimli ovaları arasında yer alan Çukurova’da henüz modern sulama sistemine geçilememesi en değerli doğal kaynaklarımızdan olan suyumuzun israfına sebep olmaktadır. İklim değişikliği ve yaşanacak kuraklık dikkate alınarak bölgemizde basınçlı kapalı devre sulama sisteminin bir an önce faaliyete geçirilmesi sadece bizlerin değil, gelecek nesillerimizin talebidir” diye konuştu.

“Narenciyede DFİF desteği ton başına 1.500 lira olarak açıklanmalı”

Bilgiç, Çukurova bölgesinde yoğun olarak üretimi yapılan narenciye ürünleriyle ilgili beklentisini ise şöyle açıkladı: “Narenciyede 1 milyar dolar ihracat hedefinin aşılması ve yeni ihracat pazarlarına daha rahat girilebilmesi için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) desteklerinin narenciyedeki tüm çeşitlere ton başına 1.500 lira olarak erken açıklanıp üreticilerimizin faydasına sunulmasını talep ediyoruz.”