Avrupa’nın ilk lityum iyon pil tesisinde batarya yangınları konuşuldu

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Batarya yangınlarına müdahale yöntemlerinin tespit edilmesi, bataryaların aşırı ısıya maruz kaldıkları koşulları ortadan kaldırma yöntemlerinin ve soğutma metotlarının detaylı analizinin yapıldığı çalıştay, Türkiye’nin ve Avrupa’nın ilk silindirik lityum iyon pil üretim tesisi olan Aspilsan Enerji’nin Mimarsinan OSB’deki yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Düzenlenen çalıştayın Türkiye’de lityum iyon bataryaların kullanım süreçlerinin güvenle ilerlemesi adına büyük önem taşıdığını belirten ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, Kayseri, Ankara ve İstanbul itfaiyesinden personellerin, ayrıca Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi’nden de akademisyenlerin programa katıldığını belirtti.

Özdemir, “Son dönemde yaygınlaşan batarya kullanımlarıyla ilgili olası riskler ve tehlikelerle ilgili bir program düzenleyerek, Aspilsan Enerji’nin bu alandaki faaliyetlerinin, aldığı önlemlerin ve gelişmelerin neler olduğunu konuştuk. Güvenlik hücreden başlıyor ve tüm aşamalarda devam ediyor. Güvenli bir ürün ortaya koymak için hücreden paketlemeye kadar ve devamında tüketicinin kullanımına kadar tüm aşamaları bir arada değerlendireceğimiz bu çalıştay Türkiye’de bu alanda yapılan en önemli organizasyon diyebiliriz. Aspilsan Enerji 43 yıldır olduğu gibi bu konuda da öncü pozisyon üstlendi. Çıkan sonuçlarla son tüketicinin riskini minimize etmek yönünde neler yapabileceğimizi akademisyenlerimiz, uzmanlarımız, itfaiye temsilcilerimizle birlikte konuşacağız” dedi.

Aspilsan Enerji’nin ürünlerinde güvenliğin en üst seviyede olduğunu aktaran Özdemir, programın sadece üretim değil, üretimden kullanıma kadar tüm aşamalarda oluşabilecek risklere yönelik geniş bir kapsamda düzenlemesinin sektör için önemli olduğunun altını çizdi. Programın paydaşı olan ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin’de programın açılış konuşmasını yaptı.