Bakan Yumaklı: Gaziantep tarımda Türkiye'nin en önemli illerinden biri

GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçileri destekleyen projelerinden biri olan ve üreticilerin ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştıran “Haydi Tarladan Sofraya” projesi de bu etkinlik kapsamında tanıtıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Mazot Desteği Dağıtım” programı öncesinde Hitit kapısındaki pazar yerinde Bakan İbrahim Yumaklı’ya proje hakkında bilgi verdi. Bu proje, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerin ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturmayı ve hem üreticiye daha fazla kazanç sağlamayı hem de tüketicilere taze ve uygun fiyatlı ürünler sunmayı amaçlıyor.

Büyükşehir'den çiftçiye 13 milyon 277 litre mazot desteği

Bakan Yumaklı, projeyi memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, üretici ve vatandaşlarla sohbet etti. Aynı zamanda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere yönelik mazot desteği de etkinlikte gündeme getirildi. 2022 yılında toplam 4 milyon 46 bin 550 litre miktarında maliyeti 110 milyon Türk lirası olan mazot desteği sağlanırken 2023 yılında toplamda 4 milyon 387 bin 525 litre mazot dağıtımı tamamlandı. 2024 yılı itibariyle ÇKS’ye kayıtlı 43 bin 15 çiftçiye yüzde yüz hibe ile toplam 4 milyon 842 bin 800 litre mazot dağıtılacak. Böylelikle toplamda çiftçiye 13 milyon 277 litre mazot desteği sağlanmış olacak. 2024 yılında çiftçilerin TP bayilerinden aldıkları yakıt için 201 milyon Türk lirası bütçe ayrıldı. Ayrıca, ÇKS’ye kayıtlı üretici sayısında yüzde 30, işlenebilir tarım arazisi miktarında ise yüzde 5 artış yaşandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, açılış konuşmasında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çiftçilere yönelik çalışmaları hakkında şunları söyledi: “Çiftçiler ve üreticiler bizim başımızın tacı. Değerli başkanım atom karınca Fatma Şahin’e yetişmeye çalışıyoruz. Bütün bu dinamizmin Gaziantep’te olduğunu görmekten son derece mutluyuz. Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere mazot desteğini burada hep birlikte başlatmış olacağız. Gaziantep gibi Türkiye tarımının çok önemli bir ilinde bugün bütün paydaşlarımızla bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Türkiye’ye örnek olacak üretim yapan çiftlikler var. Bundan sonrası ne yapılmalı, amacımız bu. Başta sulama projeleri olmak üzere, Gaziantep de dahil Türkiye’mizin gıdasını güvence altına alan bütün illerimize 7/24 onların emrine amade bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, mazot desteği dağıtım programında yaptığı konuşmada katılımından dolayı Bakan İbrahim Yumaklı’ya teşekkür ederek, “Hazırlamış olduğumuz, doğduğumuz yerde doymak dediğimiz milli tarım projesinin sonuna kadar arkasındayız. Bereketli hilal gerçekten bereketlenecek. Biz bütün gücümüzle çiftçimize ne istiyorlarsa veriyoruz. Tarımda muhtarlarımız da kadın çiftçilerimiz de onların istediği her şeyi vererek huzurlarınıza geliyoruz” dedi.

Etkinliğe, Bakan İbrahim Yumaklı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, MHP Milletvekili ve TBMM Meclis İdare Amiri Sermet Atay, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Tarım Müdürü Mehmet Karayılan, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, diğer il protokolü üyeleri, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmalarının ardından çiftçilere temsili çiftçi kartları dağıtıldı ve toplu fotoğraf çekimiyle program sona erdi.