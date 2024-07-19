Beyaz cenneti dolar çarptı: Pamukkale ve Karahayıt turizmi zor günler geçiriyor

Tahir Aygün / DENİZLİ

Avrupa'nın büyük tur operatörlerinden FTI'ın iflas etmesi, sahil otellerinde büyük bir paniğe yol açtığını dile getiren Murat Taşlıcalı “FTI'ın iflası, sahil otellerinde fiyatların düşmesine neden oldu ve bu durum Türk misafirlerin tatil planlarını değiştirdi. Otelciler panik içinde fiyatlarını düşürdü ve bu da sektörde büyük bir belirsizliğe yol açtı,” diye konuştu.

Euro 2024 etkisi ve gurbetçi ailelerin gelişi

‘Euro 2024 turnuvası, gurbetçi ailelerin Türkiye’ye gelmesini engelledi.’ Diyen Taşlıcalı ‘Bölgedeki bazı oteller, bazı günlerde sıfır oda ile günü kapatmak zorunda kalıyor. Bu durum, otellerin doluluk oranlarını olumsuz etkiliyor ve turizm sektöründe büyük bir kaygıya neden oluyor.’ Şeklinde konuştu. Taşlıcalı, “Euro 2024 nedeniyle gurbetçi aileler Türkiye’ye gelmiyor ve bu da bölgemizdeki otellerin doluluk oranlarını ciddi şekilde etkiliyor,” dedi.

Fırsatçıların fiyat indirimi baskısı

‘Turizmin zor günler geçirdiği bu dönemde, fırsatçılar devreye girerek otelcilere fiyat indirim baskısı yapıyor.’ İddiasında bulunan Taşlıcalı Taşlıcalı, “Ucuz etin suyu yavan olur derler. Ucuz tatil deyip, kalite ve sağlıklı hizmeti unutmamak gerekir,” dedi.

Turizm için en uygun zaman

Taşlıcalı, “Pamukkale bölgesi, fiyat kıyaslamasında en uygun destinasyonlardan biri. Tatil için en uygun zaman şu an,” dedi. Ancak, turizmin sürdürülebilirliği için kalite ve hizmet standartlarının korunması gerektiğini vurguladı.

Taşlıcalı, “Güzel başladık ama devamı gelmeyecek gibi görünüyor. Turizmin sürdürülebilirliği için kaliteli hizmet ve uygun fiyat dengesini korumalıyız,” diyerek sözlerini tamamladı.