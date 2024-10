Çeşme, sezonu termal turizm ile uzatacak

Takip Et

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Türkiye’nin ve Ege Bölgesi’nin en haraketli turizm destinasyonlarından Çeşme’nin en büyük sıkıntısının sezonun kısalığı olduğunu aktaran Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Belge, termal kaynakları daha etkili kullanarak ilçenin yaz - kış turizm yapılan bir destinasyon olması için çabaladıklarını belirtti.

Çeşme’nin termal kaynaklarının Türkiye’deki en değerli sularından olduğunu ifade eden Belge, “Çeşme’de yapımı devam eden bir Kür Merkezi’miz var. Bu Kür Merkezi’mizin başta sağlık turizmi olmak üzere, ilçemizi hem yazın hem de kışın turizm yapılan bir destinasyon haline getirecek. Yıllardır söylüyoruz Çeşme’nin en büyük sıkıntısı sezonun kısalığı. Bunun için Çeşme’deki tüm paydaşlar olarak çalışıyoruz. Termal kaynaklar bizim için ciddi bir nimet. Bunu harekete geçirerek, ilçenin çok önemli bir sorununu çözübiliriz” diye konuştu.

Sezon boyunca sosyal medya üzerinden çokça paylaşılan ‘Çeşme çok pahalı’ paylaşımlarına dikkat çeken Belge, “Bu söylemler doğruyu yansıtmıyor. Çeşme gayet uygun bir turizm destinasyonu. Burada her bütçeye uygun konaklama imkanı var. Nasıl bir hizmet beklediğinize göre fiyatlarımız değişiyor. Güncel ekonomik sorunlardan kaynaklı olarak böyle algılar yaratıldığına inanıyorum. Fakat bunlar yalnızca algı, Çeşme her bütçeye uygun. Ayrıca Çeşme’nin her köşesinde mavi bayraklı plajlar bulunuyor. Sürekli olarak da denetimleri yapılan bir sistem var. Kasım ayında bile denize giriliyor” ifadelerini kullandı.

En büyük hedefinin Çeşme’nin tanıtımı olduğunu dile getiren Belge, “Çeşme’nin doğru tanıtılması için elimizden geleni yapacağız. Kasım ayının 4’ünde Londra Fuarı’na katılım sağlayacağız. Uluslararası fuarlardaki etkinliklerimizi arttıracağız. Alaçatı Turizm Derneği ve Ege Turistik İşletmeciler ve Konaklamalar Birliği ile kol kola çalışıyoruz. Çeşme’de bir sürü arazimiz var. Bunlar futbol sahalarına dönüştürülüp Süperlig takımları için, milli takımımız için hazırlık kamplarının yapılacağı tesisler olabilir” dedi.