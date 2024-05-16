Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Öztürk ve Çitfci’ye plaket

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Ankara’da yapılacak 80. Mali Genel Kurulu kapsamında Hizmet Şeref Belgesi Plaket Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Oda ve Borsa Başkanları ve TOBB Delegeleri’nin katılımıyla TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da katıldı.

Açılış konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Delegeleri’ne "Hizmet Şeref Belgesi" takdim etti. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ve Meclis Üyesi Mehmet Ali Çiftci TOBB Delegeliğinde 20. Yılı dolayısıyla plaketlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “Mensubu olmaktan büyük bir gurur duyduğum TOBB camiamızda 20. yılımı doldurmam vesilesi ile plaket takdiminde bulunan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve TOBB Başkanımıza teşekkür ediyor, 80. Genel Kurulumuzun camiamıza hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.