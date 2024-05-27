DABB’ın yeni başkanı CHP’li Tuncer oldu

MERSİN / EKONOMİ

Genel kuruldaki konuşmasında kendisine destek veren herkese teşekkür eden Mersin Mezitli Belediye ve DABB Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, birliklerin yerel yönetimleri güçlendirmedeki önemini vurguladı.

Beraber hareket edip sorumluluk alarak vatandaşa en güzel hizmeti götürmeye devam edeceklerinin altını çizen Tuncer, “Zorlu süreçten geçmesine rağmen hizmetinden ödün vermeyen belediyelerimiz var. Bu durum içinde dahi var gücümüzle imkânlar oluşturup daha iyi hizmetler verebilmek için çalışıyoruz. Belediyeler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve en önemlisi de mevcut kaynakların doğru kullanılmasının sağlanması hedeflerimizin başında geliyor. Belediyeler arasında deneyimlerin ve iyi uygulamaların paylaşılması, iş birlikleriyle başarıların yaygınlaştırılması için çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Hizmet atağının siyasi parti ayrımı gözetmeksizin sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Tuncer, Türkiye Belediyeler Birliği çatısı altında durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini aktardı.