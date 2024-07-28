Delphi, yönünü ağır vasıta araçlara ve hidrojen teknolojisine çevirdi

AHMET USMAN / İZMİR

Delphi, Delco Remy ve Hartridge markaları ile dizel teknolojileri konusunda dünyanın en büyük üreticileri arasında yer alan Delphi, önümüzdeki dönemde dizel konusunda ağır vasıta araçlara yönelirken, bir yandan da halihazırda süren hidrojen yakıtlı araçlara yönelik çalışmalarını hızlandıracak.

Ege Serbest Bölgesi’ndeki tesislerinde düzenlediği fabrika gezisinde mevcut faaliyetleri ve hedefleri hakkında bilgi veren Delphi Türkiye, Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika Bölge Direktörü Reşat Dumanoğlu, “Yakıt enjeksiyon sistemleri ve satış sonrası alanlarında faaliyet gösteriyoruz. 2023 yılı global ciromuz 3,5 milyar dolar. Delphi ana markamız. 20 ülkede, 44 noktada yaklaşık 13 bin çalışanımız var. Dizel yakıtın geleceğine dair çok farklı söylemler var. Ama mevcut araç parkının oluşturacağı yedek parça ihtiyacı nedeniyle uzunca bir süre daha hayatımızda kalmaya devam edecek” diye konuştu.

Ağır vasıta ve satış sonrasının payı yüzde 70’e çıkacak

Dizelde görece olarak binek araba tarafından ağır vasıtaya doğru bir kayışın sözkonusu olduğunu belirten Dumanoğlu, “Bizim ürün portföyümüzde binek araçların payı yüzde 44, ticari araç ve satış sonrasının payı yüzde 56 olarak görünüyor. Dönüşüme giren dizel stratejisine paralel olarak ağır vasıta ve satış sonrası ağırlığımızı artırma hedefimiz var. Bugün itibarıyla yüzde 56 olan bu alanların satışlarımızdaki payını 2030’a kadar yüzde 70’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu iddialı büyüme hedefi bizim stratejilerimizin önemli bir parçasını oluşturuyor” dedi.

Stellantis Grubu, Daimler Truck, Ford, Hyundai, Volkswagen, Caterpillar, BMW, General Motors, Volvo ve Dongfeng Motor gibi dünya devlerine üretim yaptıklarını vurgulayan Dumanoğlu, “Özellikle satış sonrasında çok iddialıyız. Pazarda farklılaşmış, geniş ürün yelpazesi olan birkaç firmadan biriyiz. Bu bizi ön plana çıkartıyor, rekabetçiliğimizi güçlendiriyor. Sadece ürün ve ürün bulunurluğu değil, teknisyenlere yönelik çözümler üretme iddiasındayız. Ürün yelpazemizi de sürekli genişletiyoruz” diye konuştu.

Hedefte hidrojen yakıtlı araçlar var

Önümüzdeki dönemde dizel teknolojisinin farklılaşarak ilerleyeceğini söyleyen Dumanoğlu, “Biz bununla beraber birkaç rakibimizle beraber hidrojen alanına yatırım yapmaya devam ediyoruz. Hidrojen üçüncü bir alternatif yol olarak görünüyor. İçten yanmalı motorların devamı söz konusu, elektrikli araçlar yadsınamaz bir gerçeklik ancak filoların yenileme taleplerini ve mevcut araç parkını düşündüğümüzde içten yanmalı motorlara yönelik hidrojen çözümlerin çok önemli bir yer tutacağını düşünüyoruz. Bu alanda da Avrupalı bir iş makinesi üreticisiyle OE anlaşması yapıldı. Bu yıl içerisinde bir üretim sözkonusu. Hidrojen teknolojileri konusunda İzmir fabrikamız da bir aday olacaktır. Şu anda bununla ilgili bir karar alınmadı. Ama İzmir fabrikası hem teknik yeterlilik, hem kapasite olarak öne çıkıyor” dedi.