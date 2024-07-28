Pamukkale Belediye Başkanı Ertemur: Pamukkale kaçak inşaat cenneti olmuş

Tahir Aygün / DENİZLİ

Denizli’de ciddi anlamda özellikle Pamukkale’de imara aykırı yapılaşmalar olduğunu vurgulayan Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, "Yıllardan beri devam eden bu yapılaşmaya karşı hadi bunları halledelim dediğiniz anda on tane kepçe almam lazım, ancak yeter çünkü. Ama bir şekilde bu süreç devam ediyor. Biz uyarıyoruz, yapmayın diyoruz. Kaçak inşaatla ilgili şu anda yapabileceğimiz tek şey kanun çerçevesi içerisinde cezai işlem yapmak. O fiyatları da biz belirlemiyoruz, 1 milyon-2 milyon lira gibi bu fiyatları. Bizim böyle bir yetkimiz yok, bir kanun çerçevesinde yerin durumuna göre, arsanın durumuna göre, binanın durumuna göre yasa kendi ayarlıyor ceza miktarını" ifadelerini kullandı.

Sahada karşılaştıkları kaçak yapıların durumunu ise; “100 metrekare alan için ruhsat alınmış bunu bin 100 metrekareye çıkarmış” sözleriyle anlattı.

“Pamukkale ismi değişmeyecek”

Pamukkale ilçesinde yaşanan adli olayların sanki turizm merkezinde yaşanıyormuş gibi algılandığı bu nedenle bazı sivil toplum kuruluşlarından ilçenin isminin değiştirilmesi yönünde talep geldiğini anlatan Pamukkale Belediye Başkanı Ertemur; “Sivil toplum kuruluşlarından; Pamukkale’nin ismi kötü anılıyor. Kadın cinayeti, uyuşturucu, fuhuş her türlü kötü olay Pamukkale ile özdeşleşir hale geldi. Bu nedenle ilçenin ismini değiştir diye teklif geldi.

Dedim ki; isim değiştirmek, meclis kararı almak kadar kolay bir şey. Gelin hep beraber Pamukkale’yi değiştirelim, güzelleştirelim. Pamukkale’yi yaşanabilir bir şehir haline getirelim. İsim değiştirmek çok kolaydır. İsmi değiştirdiğiniz zaman kadın cinayeti, fuhuş, uyuşturucuyu önleyebilecek misiniz? Biz bunu önlemeye çalışıyoruz. Şu anda Emniyet Müdürlüğü ile bir çalışmamız var” ifadelerini kullandı.