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Sunar’ın takımı 50’nci yılda masa tenisi şampiyonu oldu

Sunar Yatırım’ın masa tenisi takımı, Kurum ve Kuruluşlar Masa Tenisi Türkiye Şampiyonu oldu. Sunar Yatırım Şeref Başkanı Hüseyin Nuri Çomu’nun desteğiyle 20 yıl önce kurulan ekip, şampiyonluğu Sunar Yatırım’ın 50’nci yılına armağan etti.

Haber Merkezi
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Sunar’ın takımı 50’nci yılda masa tenisi şampiyonu oldu
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ADANA / EKONOMİ

Türkiye genelinden 78 takımın katıldığı Kayseri’deki müsabakalar sonucunda mutlu sona ulaşan Sunar Yatırım Masa Tenisi Takımı oyuncuları kazandıkları kupayı Sunar Yatırım Şeref Başkanı Hüseyin Nuri Çomu’ya sundu.

Ekibi kutlayan Hüseyin Nuri Çomu, “Sunar’ın 50’nci yılında bize büyük bir hediye getirdiler. Takım olmanın, bir şehri ve bir kuruluşu temsil etmenin büyük bir sorumluluk olduğunu bilen evlatlarımla çok gurur duyuyorum” dedi.

Şampiyon sporculara plaket veren Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Nuri Çomu da şöyle konuştu: “Turnuva boyunca gösterdikleri azim, disiplin ve takım ruhuyla göz dolduran oyuncularımızı gönülden kutluyorum. 1300’ü aşkın çalışanımız, bayrağımızın dalgalandığı 113 ülkedeki bayilerimiz, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve milyonlarca tüketicimiz adına takımımızın kazandığı kupayı teslim alıyorum. Spora ve sporcuya her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Sağlığa birçok faydası bulunan masa tenisine gençlerin yönelmesini destekliyoruz. Sunar Yatırım Masa Tenisi Takımımızla birlikte hem şehrimiz hem de şirketimiz için büyük bir gurur kaynağı olarak gördüğümüz kupamızı Adana Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşger’e takdim ettik. Sayın Valimizin destekleri için şükranlarımızı sunuyorum.”

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