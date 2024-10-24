Doğal afetlerden mağdur olan çiftçiye 250 ton tohum desteği

MUHAMMED KISIR / KAYSERİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde gerçekleşen programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, “Doğal afete uğrayan çiftçilerimiz için hem Bakanlığımız hem Valiliğimizin talimatları doğrultusunda Büyükşehir Belediyemiz ile proje yaptık. Doğal afete uğrayan çiftçimize 250 kilo yüzde yüz hibeli tohum desteği sağladık. 1000 çiftçimiz bundan faydalanacak” diye konuştu.

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş de desteklerin çiftçiye can suyu olacağını belirterek, “Çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi için ilimizde 250 ton tohumluk buğdayı, karşılıksız, ücretsiz dağıtıyoruz. Çiftçilerimize bir nebze can suyu olsun diye Büyükşehir Belediye Başkanımız böyle bir çalışmayı başlattı. Allah razı olsun sadece tohumluk buğday değil, nohut, aspir, traktör, ekipman da veriyor. Destek belediyeden, üretmek bizden” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı ise çiftçilere bereketli bir yıl diledi.

Bayramhacı Mahalle Muhtarı Halil Kurukafa da afetin başından beri Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere her kurumun yardımcı olduğunu belirterek, Büyükkılıç’a ve emeği geçenlere mahalle sakinleri adına teşekkür etti.