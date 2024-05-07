DSO, yeni müfredat düzenlemesinde iş birliği ve katkıya hazır

DENİZLİ

Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu, “Dünyada değişen dengeler ve ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenebilecek şekilde esnek bir yapıyı benimsemesini arzu ettiğimiz yeni müfredat ile ilgili bizim de iş dünyası olarak bazı beklentilerimiz var” dedi.

DSO meclis toplantısında konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Kasapoğlu, millî bilince sahip, ahlaklı, erdemli, milleti ve insanlık için faydalı olanı yapmayı ideal edinmiş; beden, zihin, kalp ve ruh bütünlüğüne sahip nesiller yetiştirilebilmesi için eğitimin toplumun en önemli mihenk taşı olduğunu söyledi.

84 milyonluk nüfusun 26 milyonunun eğitim sisteminin parçası olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, “Bu nedenle görüş almak için kamuoyuna tanınan sürenin değerlendirmeye yetmeyecek kadar kısa olmasının çok ciddi sonuçlar doğuracağı kanaatindeyim. Bu kısa zaman zarfında müfredatın mevcut eğitim sistemi içindeki eksikliklerle uyumlu bir şekilde tartışılamayacağı görüşündeyim” diye konuştu.

Yeni Müfredat Taslağı ile ilgili beklentileri de aktaran Kasapoğlu, şunları söyledi:

“Toplumumuzdaki temel beklenti, eğitim içeriklerinin dünyanın değişen koşullarına uygun bir biçimde iyileştirilmesi, düzenlemelerin mevcut sorunların çözümüne odaklanması, eğitimde istikrarı sağlayarak kalıcı bir devlet politikası oluşturulması yönünde. Ayrıca, Eğitim Müfredatı belirlenirken; iş dünyası olarak, ülkemizi geleceğe taşıyacak nesillerin yetiştirilmesinde etkin bir rol oynamaya hazırız. Ayrıca, meslek liselerinin güçlendirilmesi ve eğitim süreçlerinin iyileştirilmesi anlamında bu çalışmayı önemli buluyoruz. Eğitim sistemimizin ve müfredatımızın belirlenmesinde her türlü iş birliğine ve katkıya açık olduğumuzu da bir kez daha vurgulamak istiyorum.”