Ege Otomotiv Derneği Başkanı Torun: Yeni yatırımlar için Ege’ye özel teşvik verilmeli

İZMİR / EKONOMİ

Elektrikli araç kullanımı noktasında son kullanıcıya yönelik vergilerin düzenlenmesi gerektiğinin de altını çizen Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Başkanı Mehmet Torun, “Elektrikli araçlar içten yanmalı araçlara göre fiyat anlamında ulaşılabilir olsa da başta MTV olmak üzere yüksek vergileri bulunuyor. Elektrikli araç kullanımının özendirilmesi için bu vergilerin son kullanıcı için düşürülmesi şart. Üstelik TOGG ile bu alanda üretici bir ülkeyiz, bu vergilerin vatandaşın elektrikli araçlara ulaşabilmesi için uygun seviyelere indirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (EPDK), Haziran ayına ilişkin "Şarj Hizmetleri Piyasası Aylık İstatistikleri" raporunu değerlendiren Torun, “1 yılda elektrikli araç sayısı yüzde 350, şarj noktası ile yüzde 240 arttı. Gelen üretim yatırımlarına baktığımızda Türkiye elektrikli otomobil üretim ve kullanımında önemli bir ülke olma yolunda ilerliyor” ifadelerini kullandı.

Torun, aynı raporda Türkiye'de toplam şarj noktası sayısının bir yılda yüzde 240 artarak Haziran sonunda 20 bin 65 adede ulaştığını belirterek, “Buna göre geçen yılın Haziran ayında 27 bin 476 olan elektrikli araç sayısı, 123 bin 977 adede yükseldi. Bu da yüzde 350’ye tekabül ediyor” dedi.

“Avrupa’nın en önemli üretim ülkesi olabiliriz”

BYD’nin yatırım kararı ve yatırım yapan markalara gelen vergi indiriminin büyük bir fırsat yarattığını vurgulayan Torun, “Elektrikli araçlara gelen vergiler, yatırım yapan firmaları kapsamayınca elektrikli araç üreticilerinin gözü Türkiye’ye çevrildi. BYD’den sonra Chery markası da Türkiye’de yatırımı konuşuyor. Bu süreç devam ederse hem yollarımızdaki elektrikli araç sayısı hem de üretim anlamında Türkiye elektrikli araç üretimi ve kullanımında Avrupa’nın en önemli ülkelerinin başında gelecek gibi görünüyor” diye konuştu.