Ekonomide güncel eğilimler ETO’da ele alındı

ESKİŞEHİR

Hedef Holding ve Eskişehir Ticaret Odası’nın (ETO) iş birliğinde, İş İnsanları için Yatırım 101: Güncel Ekonomik Eğilimler isimli seminer gerçekleştirildi. Hedef Holding Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Gözde Kuyumcu, Fon Türkiye Kurucusu Onur Duygu ve İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Ergün Tekgül’ün finans yatırımlarına dair bilgi verdiği seminer, ETO Mustafa Çekiç Meclis Salonu’nda gerçekleşti.

Toplantı öncesinde kısa bir konuşma yapan ETO Başkanı Metin Güler, dünya ekonomisindeki gelişmelerin ve ülke ekonomisindeki politikaların firmaları yakından ilgilendirdiğini belirterek, seminerin bu yönüyle ETO üyelerine yatırımlarında yeni pencereler açabileceğini kaydetti. Güler, gerçekleştirecekleri toplantı ve etkinliklerle ETO üyelerini bilgilendirmeye ve üyelerin vizyonuna katkı sağlamaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Faiz artırımları dünya ekonomisini yavaşlattı

Fon Türkiye Kurucusu Onur Duygu seminerde global büyüme, enflasyon ve jeopolitik risklerin ekonomiye olan etkileri hakkında bilgi verdi. Sunum eşliğinde dünya genelindeki ekonomiye dair bilgiler veren Duygu, 2025 yılında dünya ekonomisindeki büyümenin yavaşlamasının beklendiğini ve merkez bankalarının faiz artırımlarının ekonomide yavaşlamaya yol açtığını dile getirdi. ABD’de büyümenin sürdüğünü belirten Duygu, büyüyemeyen ülkelerin borsalarında düşüşlerin meydana geldiğini de sözlerine ekledi. Türkiye ekonomisinde ise işsizlik verilerinin tarihsel ortalamalara yakın olduğunu belirten Duygu, enflasyon beklentilerinin hala yüksek olduğunu ve yüksek faizin de sanayicileri ve sanayi üretimini zorladığını dile getirdi.

Borsada yatırımcı sayısı ilk kez 8 milyona ulaştı

İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Ergün Tekgül ise BİST ve dünya borsalarının mevcut durumu hakkında bilgi verdi. Türkiye’de son üç yıl içinde enflasyona yenik düşmek istemeyenlerin borsaya yatırım yaptığını belirten Tekgül, halka arza olan taleplerin de bu düşünceyi desteklediğini kaydetti. Türkiye’de borsa yatırımcısı sayısının geçtiğimiz yıl ilk kez 8 milyona ulaştığı aktaran Tekgül, reel faizin borsadaki büyümeyi olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi. Seminerin ardından Hedef Holding Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Gözde Kuyumcu, Fon Türkiye Kurucusu Onur Duygu ve İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Ergün Tekgül, ETO üyelerinden gelen soruları yanıtladı.