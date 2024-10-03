Ekonominin 2030’a kadar dijitalleşmesi hedefleniyor

ADANA / EKONOMİ

Toplantının açılışında konuşan Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, dijitalleşmenin iş dünyasının dönüşümündeki kritik rolüne değinerek, " Dijital dönüşüm, bugün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kalkınma ve rekabet gücünün temel unsurlarından biri haline gelmiştir. İşletmelerimizin global pazarlarda daha güçlü bir konuma gelebilmesi, dijital teknolojilerle donatılmış olmalarına bağlıdır. Dijital Avrupa Programı, yapay zekadan siber güvenliğe, dijital becerilerden süper bilgisayarlara kadar geniş bir yelpazede dijitalleşmeyi desteklemektedir. Bu program, işletmelerimizin küresel pazarlarda daha güçlü konumlanmalarına büyük katkı sağlayacak" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Yardımcısı Serdar Öztürk ise dijitalleşmenin, sadece ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal bir dönüşüm olduğunu belirterek, "2030'a kadar dijitalleşmiş bir ekonomi olmayı hedefliyoruz. Avrupa Birliği ile yürüttüğümüz iş birliği bu süreci hızlandıracak ve Türkiye’nin dijitalleşme hedeflerine önemli katkılar sunacak" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Sertaç Köksal Gölnar, sanayinin dijital dönüşümüne yönelik atılan adımları paylaştı. Gölnar, Türkiye’nin yerli teknolojiler geliştirme vizyonuyla hareket ettiğini ve bu alandaki riskleri minimize etmeyi amaçladıklarını söyledi. Gölnar, Adana'nın dijitalleşme sürecindeki rolüne vurgu yaparak, " Adana Sanayi Odası ADİM ağına dahil olmayı hak kazanarak, Avrupa'nın inovasyon ağına katılan önemli bir uzantı oldu" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Birim Sorumlusu Halil İbrahim Özer ise Türkiye’nin uluslararası dijital fon programlarına katılımıyla dijital ekosistemin bir parçası haline geldiğini vurgulayarak, "Dijitalleşme yolunda Adana, Türkiye Yüzyılı vizyonuna önemli katkılar sunacak bir şehir. Dijital Yüzyıl'da da Adana öncü şehirlerden biri olacak" diye konuştu.

Daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzman Yardımcısı Emre Garip, Dijital Avrupa Programı'nı tanıttı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nden Özge Çalık, proje başvuru süreçleri hakkında bilgi verdi.