Eskinazi: İhracatçı kredi taahhütlerini yerine getirmek için mecburen ihracat yapıyor

İZMİR / EKONOMİ

İhracatçıların kredi taahhütlerini yerine getirmek için ihracat yapmak zorunda oldukları bir süreci yaşadıklarını dillendiren Jak Eskinazi, rekabetçiliklerini kaybettiklerini, zaman zaman zararına ihracat yapmak durumunda kaldıklarını söyledi.

2024 yılına girerken son çeyrekten daha umutlu olduklarını hatırlatan Eskinazi, “Mevcut konjonktürde ayakta kalmaya çalışıyoruz. 2025 yılında da benzer bir tablo öngörüyoruz. Orta Vadeli Programa göre döviz kurlarındaki artış 2025 yılında da enflasyon rakamlarının altında kalacak görünüyor. Merkez Bankası’nın ihracatçıdan aldığı döviz kurundaki yüzde 2’lik farkın yüzde 5’e çıkarılması durumunda ihracatçı bir nebze rahatlayabilir” diye konuştu.

Eylül ayında EİB’in ihracatı yüzde 2 artarken, Türkiye’nin ihracatı yüzde 1,8’lik kayıpla 22 milyar 411 milyon dolardan 22 milyar 7 milyon dolara geriledi. EİB bünyesindeki sanayi sektörleri eylül ayında 775,5 milyon dolar ihracat yapma başarısı gösterirken, tarım sektörlerinin ihracatı yüzde 11’lik artışla 592 milyon dolardan 655,6 milyon dolara yükseldi. 2024 yılında her ay yeni bir ihracat rekoru kıran madencilik sektörü eylül ayında ihracatını yüzde 30 artırdı ve 110 milyon dolarlık ihracata imza attı. Eylül ayında, EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 8 tanesi ihracatını artırmayı başarırken, 4 tanesi 2023 yılı eylül ayı ihracat rakamının gerisinde kaldı.

EİB’nin 2024 yılının 9 aylık döneminde ihracatı yatay bir seyirle 13 milyar 626 milyon dolar olurken, son 1 yıllık dönemdeki ihracatı da 18 milyar 203 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Ege’nin eylül ihracatı 2 milyar 656 milyon dolar oldu

Ege Bölgesi’nin eylül ayı ihracatı 2 milyar 656 milyon dolar olurken, İzmir, 1 milyar 408 milyon dolarlık ihracata imza attı. İzmir’in ihracatını iki serbest bölge 278 milyon dolarlık destek verdi. Manisa, 488 milyon dolarlık ihracatla İzmir’i takibini sürdürürken, Denizli, eylül ayında 400 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı. Eylül ayında Aydın’dan 93,6 milyon dolarlık, Muğla’dan 89 milyon dolarlık, Balıkesir’den 85 milyon dolarlık, Kütahya’dan 35 milyon dolarlık, Afyon’dan 29 milyon dolarlık ve Uşak’tan 27,7 milyon dolarlık ihracat yapıldı.