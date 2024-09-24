GAZİANTEP

Türkiye'nin ilk elektrikli şarj işletmecisi lisansının sahibi olan EN YAKIT, 'En Sevilen Şarj Markası' liginde ilk üçe girdi. Togg'un kontrolündeki Trugo ilk sırada yer alırken EN YAKIT ikinci oldu.

Elektrikli ve hibrit araçların yanı sıra altyapı sağlayıcılarından teknoloji geliştirici firmalara kadar sektörün tamamını içerisinde barındıran 5. Elektrikli ve Hibrit Araçlar Sürüş Haftası kapsamında arabam.com işbirliğinde, TEHAD ve Electric Hybrid Cars Dergisi takipçileri ile Tek Çatı Platformu üyelerinden binin üzerinde katılımcının oylarıyla elektrikli araç alanında "Türkiye'nin En"leri belli oldu. 6 kategoride kazananlar açıklanırken, Türkiye’nin en sevilen şarj firması da belirlendi. Anket sonuçlarına göre Trugo yüzde 38 oyla birinci, EN YAKIT yüzde 17 oyla ikinci oldu. Oylamada EN YAKIT'ı ZES, E-Şarj, TeslaSC, Astor, Beefull, Wat Mobilite, Voltrun ve Oncharce markaları takip etti.

"Sorumluluğumuz arttı"

Tüketicinin teveccühüne teşekkür eden EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses "Müşterilerimizin sektöre girişimizin ikinci yılında bizleri en beğenilen şirketler arasında göstermesinden dolayı sorumluluğumuz arttı. Bu sorumluluğu ve güveni daha da yukarı taşıyabilmek için uzman ekiplerle daha fazla çalışacağız" dedi.

Şenses müşterilerin tercih ettiği lokasyonlarda kurulum yapmayı hep öncelikli hale getirdiklerine de dikkat çekerek müşteri memnuniyeti için bugüne kadar yaptıkları çalışmaları şöyle özetledi: “Müşteri tercihinde öne çıkan en-ix teknolojimiz sayesinde kullanıcılar, ikmal yaparken zaman kaybetmeden sadece soketi takarak şarja başlayabiliyor. Kullanıcı deneyimi açısından bu önemli bir avantaj. Ayrıca, müşteri hizmetlerimize ulaşılabilirlik, hızlı ve sonuç odaklı geri dönüşlerimiz de sürecin önemli unsurları arasında yer alıyor. Müşteri sadakatini artırmak için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. THY Miles & Smiles programı ortaklığımız, kurumsal filo çözümümüz ve Türkiye'nin ilk elektrikli taşıt tanıma sistemi üzerindeki çalışmalarımız bu alanda öne çıkıyor. Müşteri memnuniyetini artırmak için kat etmemiz gereken daha çok yol var. Kullanıcı dostu uygulamamızı sürekli geliştirmeye devam edeceğiz."

Ödüllü otomobiller

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) ve Electric Hybrid Cars Dergisi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası Türkiye’de ilk kez 2019 yılında düzenlenmişti. Anket değerlendirmesi kapsamında, “En İyi Elektrikli Fiyat/Performans Otomobili” ödülünü MG’nin MG4 modeli kazandı. Tesla Model Y, hem “En iyi Elektrikli Aile Otomobili” hem de “En İyi Çıkış Yapan Elektrikli Otomobil” ödüllerinin sahibi olurken “En İyi Elektrikli SUV” olarak KIA EV9 ödüllendirildi. “En İyi Elektrikli Premium Otomobil” ödülünün sahibi Porsche Taycan olurken, “En İyi Elektrikli Şehir Otomobili” ödülü ise yine MG4’ün oldu. “En Sevilen Şarj Firması” ise % 38.6'lık oy oranıyla Trugo oldu.