ERKENEZ OSB, ATIK SULARI GERİ KAZANACAK YATIRIMA SOYUNDU HEDEF ÇEVREYİ KORUMAK İÇİN SIFIR ATIK YARATMAK

Kahramanmaraş sanayisinin dağınıklığını ortadan kaldırmak amacıyla üç farklı OSB’nin tek bir çatı altında toplanmasıyla kurulan Erkenez OSB’nin Başkanı İsmail Kurtul, “Yeni kurulan OSB'deki yerleşkeler ve teknoloji merkezleri, kentimizi sanayi alanında bölgenin öncüsü yapacak” dedi.

Kahramanmaraş sanayisinin gelişmesi için önemli bir adım atılarak 2021 yılında kurulan Erkenez Organize Sanayi Bölgesi (ERKOSB), genç iş insanı İsmail Kurtul’un başkanlık görevine getirilmesiyle çevre dostu projelerle dikkat çekmeye başladı. ERKOSB ile ilgili amaçlarının çarpık sanayileşmeye son verip, çevreyi koruyarak verimli ve planlı bir sanayi alanı yaratmak olduğunu dile getiren İsmail Kurtul, “ERKOSB’nin kuruluş amacı, Kahramanmaraş’taki sanayi tesislerini daha düzenli hale getirmek, çevre kirliliğini önlemek ve kentleşmeyi sağlıklı bir şekilde yönlendirmek. Bu amaç doğrultusunda bölgedeki sanayi türlerinin belirli bir plan çerçevesinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlayacağız. Bu doğrultuda, sürdürülebilirliği ön planda tutuyoruz ve çevreye duyarlı projeler hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ERKOSB’ye destek verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl Mart ayında, Kahramanmaraş Erkenez Sanayi Alanı’na resmiyet kazandıran kararı imzaladı. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu çerçevesinde yapılan bu düzenleme, ERKOSB’nin sanayi ve iş dünyasına daha güçlü bir katkı sunmasının önünü açtı. Başkan İsmail Kurtul, bu kararla ilgili, “Çanakkale şehitlerini anma gününe denk gelmesiyle ayrıca anlam kazandı” diyerek memnuniyetini dile getirdi. Sanayi tesislerinin çevreye duyarlı bir şekilde çalışabilmesi için önemli projeler hazırlayan Kurtul, ERKOSB’nin en öncelikli projelerinden birinin, bölgedeki işletmelerin arıtma süreçlerinin iyileştirilmesi olduğunu belirtti. Kurtul, bu projeyle ilgili, “Kangren haline gelen işletme arıtma sistemlerine çözüm odaklı projeler geliştiriyoruz. Su kaynaklarının korunması amacıyla, atık suları geri kazanarak yeniden kullanmayı planlıyoruz. Projemiz, teknolojinin en ileri düzeyde kullanıldığı bir tesis olacak” dedi. Ayrıca, Aksu Çayı’na dökülen kimyasal atıkların engellenmesini, bölgedeki su kaynaklarının korunmasını hedeflediklerini kaydeden Kurtul, ilk etapta suyun yüzde 35’ini geri kazanmayı amaçladıklarını, ilerleyen yıllarda bu oranı yüzde 80’e çıkarmayı planladıklarını belirtti. Bu projeyle, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve ekolojik dengenin korunması hedefleniyor.

Yeni OSB yerleşkesi ve teknoloji merkezleri kurulacak

ERKOSB, sadece çevre dostu projelerle değil, aynı zamanda sanayi alanında inovasyonu teşvik edecek yatırımlarla da dikkat çekiyor. Başkan İsmail Kurtul, Adana yolu üzerinde 75 dönümlük bir alanda yeni bir OSB yerleşkesi kurmayı hedefliyor. Planlanan bu yerleşkede, İstiklal Üniversitesi’nin bir teknokenti ve ticaret odası için büyük bir konferans salonu bulunacak. Bu projeyle, bölgedeki sanayi altyapısı güçlendirilecek ve iş dünyasına yeni fırsatlar sunulacak.

ERKOSB’nin sanayi alanında büyük yatırımlar ve yeni iş fırsatları yaratmaya devam ettiğini dile getiren Kurtul, “2024 itibarıyla 600 MW tüketim, 56 MW üretim amaçlı olmak üzere toplam 656

MW elektrik kurulu gücüne sahip bölge, sanayiye dinamizm katacak projelerle daha da büyüyecek. Yeni kurulan OSB yerleşkeleri ve teknoloji merkezleri, Kahramanmaraş’a sanayi alanında bölgenin öncü şehirlerinden biri olma fırsatı sunacak” diye konuştu.