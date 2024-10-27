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ERÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 1. Etabı için 340 milyon dolarlık yatırım

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde yapımı tamamlanan Yeni Acil Ek Binasını tanıtarak, yaptırılacak olan ERÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 1. Etabı için 340 milyon dolar yatırım yapılacağını ifade etti.

Haber Merkezi
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ERÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 1. Etabı için 340 milyon dolarlık yatırım
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MUHAMMED KISIR / KAYSERİ

Yeni yapılan acil ek binada düzenlenen tanıtım toplantısına Altun’un yanı sıra, rektör yardımcıları, Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda yeni acil ek binası hakkında bilgi veren Altun, yapının toplam kapalı alanının 4 bin 800 metrekare olduğunu ve yeni acil ek binasının pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

ERÜ’ye yaptırılacak olan 800 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi hakkında da bilgi veren Altun, yapılacak olan hastanede sismik izolatör kullanılacağını belirterek, “800 yataklı Erciyes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. etap projemiz onaylandı. Bu projemizle ilgili önümüzdeki günlerde daha detaylı bilgiler vereceğiz ama bir parantez açarak şunu belirtmek isterim. Bu projemize 13 Kasım’da proje yapım ihalesine çıkıyoruz. 13 Kasım’da ihale yapıldıktan sonra 10 ay içerisinde projesi tamamlanmış olacak” dedi.

“Mevcut hastaneni onarım bedeli 70-80 milyon TL’yi buluyor”

Mevcut hastanenin onarım giderlerinin artışından dolayı yeni bir hastane projesine imza attıklarına dikkat çeken Altun, “Üniversitemiz hastanelerinin herhangi bir sıkıntısı bulunmamakta ama onarım giderleri sürekli artarak devam ediyor. Şu anda örnek vermem gerekirse, yıllık onarım bedeli bizim özellikle poliklinikler ve ana binada 70-80 milyon TL’leri bulmakta. Bundan bir tasarruf sağlamak için böyle bir projeye yapılması hâsıl oldu. Şu anda mevcut hastanemizdeki tek kişilik odalar, yaklaşık 15 metrekare olarak hizmet vermekte bu projemizde ise odalarda ki alanımız 32,5 metrekareye çıkmış durumda. İnşallah yapıldığında çok güzel bir konfora kavuşulmuş olacak. Toplam maliyet olarak 340 milyon dolarlık bir yatırımı burada konuşuyoruz” diye konuştu.

Altun ve Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurullah Günay basın mensuplarına yeni acil ek binasını gezdirdi.

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