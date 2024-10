ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zorlu: Cumhuriyet mirasını daha ileri taşımalıyız

Takip Et

İZMİR / EKONOMİ

Cumhuriyetin 101. yıl dönümünü büyük bir coşku ve onurla kutlayan Ege Sanayicileri Ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, “Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda her bireyin özgürce ve eşit şekilde var olabilmesini sağlayan bir yaşam felsefesidir. Demokrasiye, akıl ve bilime, hukukun üstünlüğüne, fırsat eşitliğine dayanan bu büyük kazanım, çağdaş bir gelecek yolunda en güçlü dayanağımızdır. Bir asır önce milletimizin azmi ve fedakarlığıyla kazanılan bağımsızlık savaşının ardından kurulan Cumhuriyet, her türlü zorluk karşısında dimdik durmayı ve geleceğe güvenle bakmayı sağlayan bir iradedir. Bugün bizlere düşen görev, bu mirası yalnızca korumak değil, daha ileriye taşıyıp onu her alanda güçlendirmektir” dedi.

ESİAD olarak, kuruldukları günden bu yana ülkenin sürdürülebilir gelişimine katkı koymaya öncelik verildiklerini aktaran Zorlu, “Cumhuriyetin temel değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalarak geleceğe hazırlanmaya öncelik verdik. Bilgi, teknoloji ve inovasyonla donatılmış bir Türkiye yaratma yolunda kararlıyız. Cumhuriyetimizin bize kazandırdığı özgür düşünce, toplumsal dayanışma ve eşitlik anlayışı, bizleri yarınlara güvenle taşıyacak en önemli güçtür. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, Atatürk’ün hedeflediği çağdaş medeniyet seviyesini aşma yolunda ilerlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.