ESİAD’da Kenan Işık güven tazeledi

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Kuruluşu 1985 yılında dayanan ve Eskişehir’in ilk, Türkiye’nin ise 3’üncü sanayici ve iş adamları derneği olan Eskişehir Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (ESİAD) genel kurulu gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimde güven tazeleyen Kenan Işık, “ESİAD olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da öncelikle Eskişehir, sonra bölgemiz ve ülkemiz için iş dünyasının ve toplumun sorunlarına çok sesli, tarafsız ve yapıcı bir bakış açısıyla sahip çıkmaya devam edeceğiz. Şehrin tüm paydaşları ile birlik ve berberlik içinde ihtiyaç duyulan konularda, yapıcı çözüm önerileriyle bölgesel, sektörel ve ulusal sosyal ve ekonomik politikaların oluşturulmasına katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Özellikle ekonomi konusunda bölgesel ve sektörel perspektiflerini kamuoyu ve karar mercilerine aktararak şehrimiz, bölgemiz ve Türkiye ekonomisi için çalışacağız. ESİAD bu yeni dönemde küresel etkileri dikkate alarak, Eskişehir’in tüm sektörleri, kurum ve kuruluşları ve şehrin bileşenleri ile birlikte uluslararası entegrasyona ve rekabet gücünün artırılması için iş birliktelikleri ve kaynakların ortak kullanımını önemseyerek değer katmaya çalışacaktır” diye konuştu.

Yol haritası küresel hedeflerle güncellenmeli

Konuşmasında özellikle son yıllarda yaşanan olaylar ile ekonomik, toplumsal, sosyal ve sektörel olarak hızla değişen konuların önemine dikkat çeken Işık, “Değişimin bu denli hızlı ve farklı olduğu böylesine kritik bir dönemde Eskişehir’in sahip olduğu birikim ve kabiliyetler ile tarihsel geçmişinden gelen gücü unutulmamalı. Özellikle kritik sanayi ve hizmet sektörleri ile şehrin dinamiklerini göz önüne alarak küresel hedefler ile yol haritasını güncellemesi gerektiğinin kaçınılmaz bir sorumluluk olduğunun önemine dikkat çekmek isterim” dedi.

Bu temel amaç ve hedefler için yeni dönemde ESİAD bünyesinde kadın, dijital ve yeşil dönüşüm, gençlik-girişimcilik ve eğitim platformları oluşturduklarını vurgulayan Işık, kentin sosyal ve toplumsal beklentilerine katkı sağlamayı önceliklerine aldıklarını belirtti. Işık, dernek organlarında görev alan 5 kadın üye ile de diğer STK’lardan önemli bir fark oluşturduklarının altını çizdi. Kenan Işık sözlerine şu şekilde devam etti: “Yeni dönemde ESİAD olarak aramıza yeni katılan üyelerimizle birlikte, daha da gençleşen ve güçlenen yapımız ve yeni yönetim kurulumuz ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm paydaşlar ile birlik ve beraberlik içinde, sonuca odaklı bir anlayışla değer üreten şehrin bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olmaya devam edeceğiz” Yeni yönetim kurulu belirlendi

ESİAD’ın yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Başkan Kenan Işık, Başkan Yardımcısı Arda Sürmeli, üyeler Hüseyin Akdeniz, Elif İbek, Varol Sönmez, Duygu Yalnızoğlu, Eren Gönenli, Büşra Ergin, Emre Kıraç, Emirhan Çokaygil, Barış Günaydın.