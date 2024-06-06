Eskişehir OSB’den 32 milyon TL'lik yatırım

ESKİŞEHİR

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli yaptığı açıklamada, OSB sınırları içindeki yollarda bakım ve onarım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Küpeli, “Eskişehir OSB olarak yol yenilemeye büyük önem veriyoruz ve havaların ısınmasıyla birlikte 2024 yılı yatırım programımız kapsamında asfalt çalışmalarımıza başladık. Yeni sezon hazırlıklarımızı tamamladık ve ekiplerimiz planlama doğrultusunda 2. KOBİ OSB’de 10 kilometrelik bir asfalt programını uygulamaya koydu. Bunun 3 kilometrelik kısmını asfaltlamıştık. 7 kilometrelik alanda çalışmalarımız devam ediyor. 100 bin metrekare sıcak asfalt çalışmamız söz konusu. Bu yatırımın maliyeti yaklaşık 32 milyon TL olacak” dedi.

Bölgemizin yüzde 99’u yatırımcılara tahsis edildi

Eskişehir OSB olarak, bölgedeki yolların konforunu artırmayı ve bunun yanı sıra oluşabilecek kazaların en aza indirilmesini hedeflediklerini aktaran Küpeli, “OSB Yönetimi olarak planlamamızda İmişehir bölgesindeki tahsislerin 2026 yılında dolacağını öngörmüştük. Ancak öngörülerimizin çok üzerinde OSB’mize bir talep olduğu için 2026 ve 2027 yılında yapacağımız altyapı çalışmalarına da hız verdik ve birçok yatırımı öne çektik. Bölgemizin yüzde 99’u yatırımcılara tahsis edilmiş durumda ve bizde hızla altyapı yatırımlarını tamamlıyoruz. Yeni yapılan yollarımızın modern ve güvenli olması, burada faaliyet gösteren firmalarımızın ve çalışanlarımızın günlük yaşamlarını olumlu yönde etkileyecektir. Asfalt çalışmalarımız, sadece ulaşım kalitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda firmalarımızın lojistik faaliyetlerini de daha verimli hale getirecektir. Eskişehir OSB olarak, her zaman sanayicimizin yanında olmaya, onların ihtiyaçlarını karşılamaya ve bölgeyi daha da geliştirmeye yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Firmaların modern ve güvenli yollarda seyahat edebilmesi için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirten Nadir Küpeli, "Yol yenileme projelerimiz ile sanayi bölgemizin ulaşım altyapısını güçlendiriyoruz. Bu yatırımlar sayesinde, Eskişehir OSB'de faaliyet gösteren tüm firmaların daha güvenli, konforlu ve hızlı ulaşım imkanlarına sahip olmasını sağlıyoruz. OSB Yönetimi olarak, bölgemize yeni önemli yatırımlar kazandırmak amacıyla çabalarımız, yerli ve yabancı yatırımcılarla görüşmelerimiz artan bir tempoda sürüyor" ifadelerini kullandı.