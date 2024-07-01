'Eskişehir'in termal turizmde büyük bir potansiyeli var'

ESKİŞEHİR

Eskişehir’de 43 odasıyla hizmet veren Lidya Park Termal Otel, sağlık turizmine hitap edebilmek için gerekli altyapıyı oluşturmaya hazırlanıyor. Eskişehir'in termal su kaynaklarının sağlık turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen bu potansiyelin yeterince değerlendirilemediğini belirten Lidya Park Termal İşletme Sahibi Ali Çınar, kenti bu alanda daha da ileriye taşıyarak yerli ve yabancı turistler için cazip bir destinasyon haline getirmek gerektiğinin altını çizdi.

Sundukları çeşitli termal hizmetlerle dikkat çektiklerini söyleyen Çınar, otellerinin tüm odalarında termal su imkânı sunduklarını ifade etti. Müşterilerinin ücretsiz olarak umumi hamamlardan faydalanabildiğini aktaran Çınar, ayrıca 11 adet aile banyosunun da hizmet verdiğini söyledi. Aile banyolarının hem kişisel hem de ailelere özel hizmet sunduğunu ve içinde havuz, dinlenme bölümü, sauna, lavabo ve duş bulunduğunu sözlerine ekleyen Çınar, bazı aile banyolarında buhar banyosunun da mevcut olduğunu dile getirdi.

Termal sular birçok hastalık için şifa kaynağı

Termal suların sağlık üzerindeki faydalarına vurgu yapan Ali Çınar, “Termal sular astım, bronşit, üst solunum yolu rahatsızlıkları, nefes darlığı ve KOAH gibi hastalıkların tedavisinde önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, sedef, egzama ve akne gibi cilt rahatsızlıkları, kireçlenme, bel fıtığı ve romatizmal rahatsızlıklar gibi kas ve iskelet sistemi sorunlarında destekleyici özellik taşımaktadır. Mide rahatsızlıkları, obezite, insülin direnci, karaciğer yetmezliği ve gut gibi mide-bağırsak problemlerinde de olumlu etkiler gösterdiği görülmektedir. Böbrek taşı, idrar yolu enfeksiyonları, prostat gibi böbrek ve idrar yolu rahatsızlıklarında da faydalıdır. Kadın doğum hastalıkları ve kısırlık tedavisinde de olumlu sonuçlar alınan termal suların, sinir bozukluğu ve stres gibi nörolojik hastalıkların tedavisinde de destekleyici nitelikte olduğunu belirtmek isterim. Otelimizde konaklayan misafirlerimiz termal sulardan son derece memnun kalıyorlar. Suyumuz, ciltlerinin toksinlerden arınmasına büyük katkı sağlıyor. Özellikle kuru ciltlerde, cildin beslenmesi ve nemlenmesi için birebir” diye konuştu.

Wellness hizmeti sunmadıklarını ancak hafta sonları gelen bir fizyoterapist tarafından su tedavisi uyguladıklarını kaydeden Çınar, özellikle felçli hastalar, çocuklar ve epilepsi gibi sağlık sorunları olan kişilerin tedavisine yardımcı olduklarının altını çizdi. Eskişehir'de sağlık turizminin yeterince gelişmediğine dikkat çeken Ali Çınar, Afyon gibi bölgelerin bu alanda yatırımlar yaparken, Eskişehir'de ne yatırım ne de pazarlama yapıldığını söyledi. Bu kapsamda yetkililere seslerini duyurarak, termal suların sağlık turizmi için daha etkin kullanılmasını talep ettiklerini ifade eden Çınar, Eskişehir'in bu potansiyeli değerlendirdiğinde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekeceğine inandığını söyledi.

Eskişehir sağlık turizminde bir destinasyon haline gelebilir

Yatırım, reklam ve teşviklerin artırılmasıyla Eskişehir'in, sağlık turizminde önemli bir destinasyon haline gelebileceğine inandığını belirten Ali Çınar, bu potansiyelin değerlendirilmesinin Eskişehir'e çok ciddi bir yerli ve yabancı turist akını sağlayacağını ifade etti.