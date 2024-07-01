Nizip atık su arıtma tesisi hizmete başladı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi’nin ortak yürüttüğü çalışma kapsamında gelişerek Nizip ilçesinde tamamlanan tesis, fiziksel, kimyasal ve biyolojik sistemleri entegre ederek etkin bir şekilde çalışıyor.

Tesis, arıtma aşamasında atıksuyun içerisindeki katı maddeleri, biyolojik olarak parçalanabilen organik maddeleri, patojenik organizmalar ile azot ve fosforu temizliyor. Günlük, 30 bin 500 metreküp evsel ve 7 bin metreküp endüstriyel olmak üzere toplamda 37 bin 500 metreküp atıksu arıtma kapasitesi bulunuyor.

Nüfusu ve sanayisi hızla gelişen Nizip’te 36 dönümlük alanda hizmet veren Nizip İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, 2050 yılına kadar 210 bin eşdeğer nüfusa hizmet edebilecek.