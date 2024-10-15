ESO Başkanı Kesikbaş: Yeşil, dijital ve toplumsal dönüşüm yönümüzü belirliyor

ESKİŞEHİR

Nitelikli personel ihtiyacı, finansmana erişim ve lojistik altyapı gibi konularda yaşanan sıkıntılara dikkat çeken ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, üçüz dönüşüm yaklaşımını odaklarına aldıklarını söyledi. Toplantıda büyük bir katılımla gerçekleştirilen "Ekonomik Beklenti ve Nitelikli Personel İhtiyaç Anketleri Sonuçları" da paylaşıldı.



Zorlu ekonomik koşullara rağmen, üreticilerin gösterdiği özveri ve çabanın, ülkemizin gelişimi ve refahı adına hayati öneme sahip olduğuna dikkat çeken Kesikbaş, “Önce pandemi dönemi, sonrasında ülkemizde ve dünyada yaşanan resesyon, akabinde asrın felaketi olarak adlandırdığımız ve hala yaralarını sarmaya çalıştığımız 6 Şubat depremleri, yakın coğrafyamızda yaşanan gerilimler ülkemiz ekonomisinde derin tahribatlara neden olmuştur. Tüm bu olumsuz şartlar altında, ülkemizin en büyük kaldıraç gücünü sanayi sektörü teşkil etmiştir. Her şeye rağmen üyelerimizin üretmekten vazgeçmemesi ülkemizi ayakta tutan önemli bir unsur olmuştur” diye konuştu.

Sürekli olarak üyelerinin beklentilerini, problemlerini ve ihtiyaçlarını tespit etmenin, bunları çözüm önerileriyle birlikte ilgili mercilere ulaştırmanın çabası içerisinde olduklarına değinen Kesikbaş, “Bu konuda odamız üyelerinin katılımıyla ciddi bir anket gerçekleştirdik. 319 firmamız ankete yanıt verdi. Nitelikli elemandan finansmana erişime, ulaşımdan konut ve barınmaya, yasal mevzuat ve bürokrasiden lojistik altyapıya, talep daralmasından üretim maliyetlerinin artmasına kadar onlarca sorunla karşı karşıya kaldığımızı gördük. Sanayicimizin ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. Gücümüz dahilinde bu ihtiyaçların bir kısmını biz çözmeye çalışırken, bir kısmını da ilgili kurumlarla iş birliği yaparak çözüm bulmaya gayret gösteriyoruz” dedi.

Eskişehir bir adım önde

Üyelerinin ve çalışanlarının taleplerini bu vizyon doğrultusunda ele alarak çözümler ürettiklerini anlatan Kesikbaş, “Eskişehir olarak farklı bir noktada ve her zaman bir adım ileride olduğumuzun farkındayız. Bunun en büyük göstergelerinden biri, birçok kişinin haberdar bile olmadığı bir dönemde ‘üçüz dönüşüm’ yaklaşımını kendimize hedef olarak koymamızdır. Üçüz dönüşüm, yani yeşil, dijital ve toplumsal dönüşüm perspektifi Eskişehir Sanayi Odası’nın yönünü belirleyen unsurdur. Bu vizyon doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.