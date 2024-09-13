Ezel Havacılık, Göbeklitepe’de balon uçuşlarına başladı

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Türkiye’de Kapadokya ve Pamukkale’de ilk kez başlattığı balon uçuşlarıyla bölge turizmine önemli ivme kazandıran Kpt. Bilge Ezel, Türkiye’de yine bir ilki gerçekleştirerek Şanlıurfa’da balon uçuşlarına başladı.

Göbeklitepe ve Mezopotamya isimli 2 yeni balon şirketi ve deneyimli kaptan pilotları Alper Çetin ve Nafiz Menekşe’nin yönetiminde Göbeklitepe’de de balon uçuşlarına başlayan firma, Türkiye’de balon uçuşu yapılan iller arasına Şanlıurfa’nın 3’üncü sıradan eklenmesini sağladı. İlk etapta eş zamanlı olarak 10 balon kapasiteyle uçuşlar gerçekleştirmeyi hedefleyen firma, yakın zamanda Taş Tepeler projesi içerisinde yer alan kazı alanları ile Harran Antik Kenti’nde de uçuş planlıyor. Ezel Havacılık Genel Müdürü Kpt. Bilge Ezel, uçuş altyapısı için bugüne kadar kentte 3.5 milyon TL yatırım yaptıklarını söyledi. Kpt. Bilge Ezel, “Türkiye’de sıcak havalı balon uçuşlarını başlatan bir firma olarak, Şanlıurfa’da da ilk uçuşumuzu gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Kadim kentimizin turizmini daha ileri seviyelere getirmeyi hedefliyoruz. Göbeklitepe tüm dünyada ezberleri bozdu. Herkesin gözü bu topraklara döndü. Taş Tepeler projesi ile birlikte turizmde önümüzdeki süreçte daha iyi seviyelere gelecek. Bizde Şanlıurfa yapılanmamız ile birlikte turizm çeşitliliğini artırıp bu sürece aktif katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Haftanın tüm günü uçuş gerçekleştirebilecek altyapımızı oluşturduk. 5 ila 6 yıl içerisinde Şanlıurfa’daki balon sayısında da ciddi bir kapasiteye erişeceğimizi öngörüyoruz” dedi.

Geceleme istatistiklerinin yükselmesinde önemli rol oynayacak

Aldıkları ilk taleplerin yüksek olduğunu belirten Kpt. Bilge Ezel, “Göbeklitepe uçuşlarımızı duyanlar rezervasyonlara başladılar. Özelikle tur şirketlerinden ciddi talep alıyoruz. Bu taleplerin beraberinde Şanlıurfa’nın geceleme istatistiklerine yukarı yönlü etki yapacağını bekliyoruz. Ayrıca yabancı misafir oranlarının da yükselmesi için elimizden gelen tüm tanıtım imkânlarını değerlendiriyoruz. Kapadokya’da bunun örneğini yaşadık. Balon uçuşları ile birlikte Şanlıurfa da turizmde çok güçlü bir konuma yükselecek. Bu sayede kentimizin turizm ticaretinin de artmasına vesile olacağız. Şuana kadar tamamen kendi imkanlarımızla ilerliyoruz. Önümüzdeki süreçte yerel yönetimlerle işbirliğini güçlendirmek adına projelerimiz var. Şanlıurfa Valiliği, Turizm Bakanlığı, Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle yakın temas içerisindeyiz” diye konuştu.

Sportif uçuşlar, paraşütlü atlama ve drone eğitimleri de planlanıyor

Kentte balon uçuşu için çalışmaya 2019 yılında başladıklarını ifade eden Kpt. Bilge Ezel, pandemi ve daha sonra yaşanan deprem afeti nedeniyle uçuşları ertelemek zorunda kaldıklarını söyledi. Bu süreci bir eğitim sürecine çevirdiklerini ve Şanlıurfa’da personel eğitimleri gerçekleştirdiklerini belirten Kpt. Ezel, şöyle konuştu: “Şanlıurfalı 3 arkadaşımız ekip bünyemize katıldı. Bu arkadaşlarımız eğitimlerinin ardından ilk olarak yer ekibinde görev yapıyorlar. Önümüzdeki süreçte Şanlıurfa sivil havacılıkta kendi pilotlarını ve uzman personellerini yetiştirecek düzeye gelecek. Havacılığın değişik branşlarını Urfa’ya kazandırmayı arzuluyoruz. Sportif uçuşlar, drone eğitimleri, paraşütle atlama gibi alanlarda da faaliyetlerimiz olacak.”