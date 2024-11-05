Fatih Ulutaş’ın acı günü
Konya Sanayi Odası (KSO) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Basın Müdürü Fatih Ulutaş’ın babası Reşat Ulutaş vefat etti.
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MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA
Konya Sanayi Odası ve OSBÜK Basın Müdürü Fatih Ulutaş’ın babası Konya sanayisinin de tanınmış isimlerinden Reşat Ulutaş vefat etti.
Bir süredir rahatsızlığı dolayısıyla tedavi gören Merhum Reşat Ulutaş’ın cenazesi Konya’nın Cihanbeyli ilçesi İnsuyu Mahallesi’nde öğle namazına müteakip toprağa verildi.
EKONOMİ Gazetesi olarak Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz.
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