Frankfurt’ta Vaden rüzgarı esti

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Türkiye’nin en büyük ikinci 500 sıralamasında 37. Sırada yer alarak, sektöründe zirvede olan, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük 1000 ihracatçı firması listesinde her geçen yıl yükselen Vaden, Avrupa’da yine rüzgar estirdi. Dünyanın en büyük otomotiv yedek parça fuarı olan Automechanika Frankfurt’ta yerini alan Vaden’in standı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Vaden Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Sedat Acar ve Semih Acar, fuar boyunca dünyanın 4 bir tarafından misafirlerini ağırladı.

“Ağır vasıta grubunda dünyada önemli bir yerdeyiz”

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yıldız Pul-Vaden Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat Acar, yeni nesil ürünlerinin her zamanki gibi yine büyük beğeni topladığını dile getirdi.

Sedat Acar, “1400 çalışan, 120 bin metrekare üretim alanımız, 100 ün üzerinde ülkeye ihracat ile Konyamız ve ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz. Bugün de sektörümüzün en önemli fuarında standımızda müşteriler ve sektör temsilcileri ile bir araya geliyoruz. Ağır vasıta grubunda dünyada önemli bir yerdeyiz. Ürünlerimiz kalitesini ispatlamış durumda zaten. Vaden markası bugün 100 ülkede kullanılıyor. Ülke ve şehir ihracatına katkı için fuarları da bu noktada önemsiyoruz. 2024 yılında 100 milyon dolara yakın bir ihracat hedefimiz var. Yatırımlarımızla büyümeye, üretmeye ve ihraç etmeye devam edeceğiz” dedi. Acar, Frankfurt Automechanika’nın Vaden açısından verimli bir şekilde tamamlandığını sözlerine ekledi.