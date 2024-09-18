Gayrimenkul sektörünün temsilcileri uyarıyor: Faizler düşmeden önce konutunuzu alın

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Faiz oranlarının yüksek seyretmesi, yatırımcıları birikimlerini bankalarda değerlendirmeye yönlendirse de gayrimenkul sektörünün temsilcileri bu dönemin konut yatırımı için ideal bir zaman olduğunu ifade ediyorlar. Konut fiyatlarının hâlâ makul seviyelerde olduğunu belirten sektör temsilcileri, faizler düşmeden önce yapılan gayrimenkul yatırımlarının ilerleyen süreçte büyük getiri sağlayacağını aktardılar.

Geçen seneden bu yana konut fiyatlarının çok artmadığını ifade eden Müteahhitler Federasyonu Genel Sekreteri ve İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Ferhat Özmen, “Faizleri artık düşme eğilimine girecek. Girmek zorunda. Geçen seneyle bu sene arasında maliyetlerde büyük artış olmasına karşın konut fiyatları çok artmadı, hatta yerinde saydı. Bu aşamadan sonra, maliyetler bu kadar artmışken, konut fiyatları da hazır düşükken alım yapmanın tam zamanı. Bizim şu an ki en büyük sıkıntımız arz olmaması. Konut ihtiyacı olan insanların bu fırsatı değerlendirmesi lazım. Faizler düşmeye başladıkça insanlar parasını faizden çekip her şeye yatıracaklar. Bunların başında konut gelecek. Şimdi erken düşünüp karar verenler ileride bunun rahatlığını yaşayacak” dedi.

“Bu dönem konut alma dönemi”

Bu dönemde yatırımcılara en büyük tavsiyelerinin alım olduğunu hatırlatan Özmen, “Bu şartlarda yüksek faizlerle konut almak çok zor ama, parası olanların bunu farklı yerlerde değerlendirmektense konuta yatırmalarının daha doğru bir karar olduğunu savunuyoruz. Dövizin çok artmadığını gördük, bundan sonra da çok büyük ataklar yapmayacaktır. Faizden de kazanan kazandı, bu saatten sonra orada düşüş başlayacak. Ama konut zaten düşmüştü, o da zamanla maliyetler karşısındaki olması gerektiği noktaya gelecek” diye konuştu.

“Büyükşehir Belediyesinden destek bekliyoruz”

Temmuz ve ağustos aylarında tapu rakamlarının arttığını ve ağustos ayında Türkiye geneli 134 bin konut satıldığını aktaran İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi ve Gayrimenkul Faaliyetleri Komitesi Üyesi Adnan Bozbay, arzda yaşanan sorunun belediyelerin el birliğiyle çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Bozbay, “Birinci el konut arzında ciddi bir sıkıntı var. Müteahhitler önünü göremediği için inşaata başlamıyor. Bu konut sıkıntısı belediyelerimizin de sıkıntısı olmalı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın belediyenin arsalarına 5 bin konut yapma taahhüdü vardı. Şimdi 20 bin konut konuşuluyor.

Belediyeden biz bunu bekliyoruz. Bu gayrimenkul sektörü için ciddi bir çözüm olur” ifadelerini kullandı.