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Hendek Tarım Fuarı başladı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen "6. Tarım Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı" kapılarını açtı.

Haber Merkezi
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Hendek Tarım Fuarı başladı
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HASAN COŞKUN / SAKARYA

Hendek Çok Amaçlı Kapalı Ticaret Merkezi ve Fuar Alanı'nda düzenlenen fuarda, tarım ve hayvancılık makineleri sektöründen 190 firma ve marka, 4 gün boyunca ürünlerini sergileyecek.

Fuarın açılışında konuşan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, üreticiyle tüketicinin, üreticiyle ticaret erbabının bir araya gelmesinin etkileyici olduğunu söyledi.

Doğan, önceki yıllarda fuarların daha yaygın olduğunu belirterek, "Son dönemlerde fuar işi ülkemizde de dünyada da geri planda kaldı. 1913'te EXPO düzenleyen Avrupa ülkeleri bugün artık e-ticaretle, e-platformlarla bu işi yaparken, Hendek'te katılımcıların sayısının da artarak böyle bir fuarın düzenlenmesinden dolayı düzenleyicilere, katılımcılara, destek verenlere ve ev sahipliği yapan Hendek Belediyesine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sakarya'nın ihracatıyla Türkiye'deki sayılı illerden birisi olduğuna işaret eden Doğan, bu tür etkinliklerin de üretime ciddi katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise kentin üretimin merkezi olduğunu ifade etti. Alemdar, kentin ürettikleriyle enerjisini koruduğunu ve geleceğe hızlı adımlarla koştuğunu dile getirerek, üretimi Türkiye ile dünyaya ulaştırmak ve sergilemek için kente fuar alanı ve kongre merkezi kazandırmak için çalışma başlattıklarını belirtti.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ise fuarın önemli olduğunu vurgulayarak, bu tür organizasyonları sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç, fuarın tarım ve hayvancılık sektöründeki yenilik ve gelişmeleri bir araya getirerek tüm paydaşlara büyük fırsatlar sunacağını anlattı.

Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, fuara sağlanan katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gelip ziyaret eden çiftçilerimizin de bu yeni teknolojiden gerekli imkanları satın alarak ürün kalitelerini yükseltmesini temenni ediyoruz." dedi.

Protokol üyeleri, daha sonra firmaların standını gezerek ürünleri inceledi.

Fuar kapsamında "Bitkisel Üretim Yapan Çiftçiler" ve "Hayvansal Üretim Yapan Çiftçiler" kategorisinde düzenlenen "Genç Çiftçi Bilgi Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

6. Tarım Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı, 10 Kasım'da sona erecek.

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