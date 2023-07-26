İntif, geliştirdiği yazılımlarla işletmelerin rekabet gücünü artırıyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Üretim ve hizmet sektörüne ERP, finans, maliyet ve dijitalleşme yazılımları geliştirerek uygulanabilir çözümler ürettiklerini açıklayan İntif Yazılım A. Ş. Kurucu Ortağı Selim Somar, sundukları ürün ve hizmetlerin işletmelerin rekabet gücünü artırmasına katkı sağladığını söyledi.

Üretimin kalbinden doğan bir şirket olduklarını aktaran Somar, daha yüksek kalitede, daha az çevrim sürelerinde ve daha çok adetlerde ürün üretilmesine imkan veren test ve otomasyon sistemleri geliştirdiklerini belirterek bilgisayar donanım, network, server ve güvenlik gibi BT süreçlerine her türlü desteği verdiklerini ifade etti. Geçtiğimiz yıl Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı’nda (ATAP) yerlerini aldıklarını kaydeden Somar, “Üretimden veri toplama kısmında hazır komponent kullanmıyoruz. Sistemlere özel kendi cihazlarımızı üretmeyi tercih ediyor, üretimin izlenmesi adına hem kendi cihazlarımızı geliştiriyor hem de yazılımlar yapıyoruz. Bunun yanı sıra otomasyon ayağında, müşterilerin proseslerine özel tasarımlar yapıp, bu otomasyonlara entegre izlenebilirlik yazılımları geliştirmekteyiz. Bu yıl KOSGEB’den nesnelerin interneti projesiyle ilgili destek aldık ve ekibimizi genişlettik” diye konuştu.

Otomasyonla üretim maliyetlerini düşürdü

Boyplast bünyesinde yeni bir üretim tesisi kurulduğu bilgisini paylaşan Selim Somar, daha bağımsız, güvenli ve az maliyetli üretim yapabilmek adına farklı üretim prosesleri için sistemler geliştirdiklerini anlattı. Somar, “Hem kendimizi geliştiriyoruz hem de kendi bağımlılığımızı azaltıyoruz. Üretim yapan işletmeler için adeta ceket dikiyoruz. Bizi rakiplerimizden ayıran en önemli özellik bu. Üretimi izlemek, yönlendirmek, yönetmek ve bunun haricinde artık üretimde karar veren yapıları hayata geçirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Arçelik, Vestel ve Haier gibi beyaz eşya sektörünün önde gelen firmalarının geliştirdikleri uygulamaları görüp talepte bulunduğunu aktaran Somar, bu şirketlere test otomasyon sistemleri geliştirmeye başladıklarının altını çizdi. Arçelik’te kullanılan elektronik kartların yazılım yükleme ve test işlemlerini gerçekleştirdiklerini belirten Somar, “Arçelik’in iç pazardaki bütün işletmelerindeki wi-fi cihazlarının yazılım yükleme, bluetooth ve versiyon testleri bizim geliştirdiğimiz uygulamalar ile yönetiliyor. Bunun yanı sıra buzdolaplarında kullanılan ana kartların yazılım yüklemelerini de biz yapacağız. Bu alanda gelecekte önemli işlere imza atmayı hedefliyoruz” dedi.