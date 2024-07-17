İş arayanlar ve işverenler İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri'nde bir araya geldi

Tahir AYGÜN / DENİZLİ

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, etkinliğin sektörlerin nitelikli eleman ihtiyaçlarını karşılamak ve genç istihdamını artırmak amacıyla düzenlendiğini belirtti. DTO'nun yıl içinde 4 kez tekrarlamayı planladığı etkinlikte, gençlere iş İngilizcesi ve Almancası eğitimi de veriliyor.

Denizli Ticaret Odası (DTO), genç iş arayanlar ile firmaları bir araya getirmek amacıyla “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı” kapsamında İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri etkinliği düzenledi. Etkinliğe 100'ün üzerinde genç katılırken, farklı sektörlerden 50 firma temsilcisi de hazır bulundu.

DTO’nun önündeki açık alanda gerçekleştirilen İstihdam Fuarı’nın öncesinde DTO Meclis Salonu’nda Aktif İşgücü Piyasası Politikalarının İstihdama Etkileri ile İŞKUR Destekleri Semineri vardı. Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Denizli İl Müdürü Fatih Işık ve İŞKUR uzmanlarının da katıldığı seminer verildi.

DTO Başkanı Erdoğan, “0-29 yaş arası lisans mezunu en az 25’i kadın ne eğitimde ne istihdamda olan 50 gencimiz, DTO üyesi imalatçı, ihracatçı, e-tüccar 100 yenilikçi satış ve üretim işletmemiz, seminerlerimize katılan KOBİ’ler, NEET’ler, STK’lar ve kamu kurumları gibi ilgili aktörlerden 500 vatandaşımızı buluşturduğumuz, iş arayan gençlerimizi ücretsiz teorik ve pratik kurslar ve eğitimlerimizle nitelikli aranan elemanlar haline getirerek istihdama hazırladığımız Avrupa Birliği (AB) Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO) kapsamındaki T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın desteklediği Denizli’deki Ne Eğitimde Ne İstihdamdakiler İşgücüne Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) İle Dahil Oluyor Projemizin kapsamında gerçekleştirdiğimiz İstihdam Fuarı ve Kariyer Günlerimize gösterilen yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz” dedi.