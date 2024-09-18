İSEV’e platin ödül

Ali Eskalen - Kahramanmaraş

2000'li yılların başlarından günümüze kadar uzanan süreçte tek odaklarının ve uzmanlıklarının örme kumaş olduğunu ifade eden İSEV Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Evliya; “ 2015 yılında örme kumaş sektöründeki gücümüzü birleştirerek örme kumaş uzmanları ile İsev'i kurduk. Aradan geçen yıllar içinde üretim ve pazar payımızı sürekli artırarak, Türkiye'nin sayılı örme kumaş üretici ve ihracatçılarından biri haline geldik” dedi.

2022 yılında dünya genelinde hatırı sayılır bir pazar ağı oluşturduklarını söyleyen Evliya, “Bu dönemde yatırımlara hız verdik ve aynı yıl Türkiye'nin en modern örme kumaş işletmelerinden birini Kahramanmaraş'ta kurduk.Kendi tesislerimizde ürettiğimiz ürünlerle müşteri memnuniyetini daha da artırarak, örme kumaş sektörünün ülkemizde en hızlı büyüyen firmalarından biri haline geldik” dedi.

2023 yılında ise İsev'de yeni bir dönem başladı.

2023 yılına çok iyi başladıklarını ifade eden Evliya, “6 Şubat Kahramanmaraş depremlerini yaşayan şehirde, kent olarak tekrar ayağa kalkmak zorundaydık. Bizde kentimizdeki sanayiciler gibi kendi işletmelerimizi ayağa kaldırmak tekrar üretime başlamak için tüm imkânları seferber ettik. Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ederek, kentin ayağa kalkmasında çorbada bizimde tuzumuz olsun düsturu ile deprem öncesi kaldığımız yerden tekrar işe koyulduk”dedi.

Evliya; “Daha önce planladığımız ve deprem sonrası hayata geçirdiğimiz Yeni boyahane yatırımımızla üretimdeki kalitemizi daha da perçinledik. Teknolojik ve tam otomasyon boyahanemizde, kendi ürettiğimiz tüp ve açık en formundaki yuvarlak örme kumaşların kasar, boya ve özel bitim işlemlerini gerçekleştiriyor ve müşterilerimize daha kaliteli ve daha hızlı servis sağlıyoruz. Boyahane yatırımı gücümüze güç kattı”dedi.

Evliya,”2023 yılı ihracatımızda İSEV Tekstil olarak Platin Ödül almamıza vesile olan öncelikle üretim yaptığımız kentimiz Kahramanmaraş’a, tüm tedarikçilerimize, müşterilerimize ve İsev ailesine gönül vermiş tüm iş arkadaşlarımızın emeklerine sağlık ve başarılarımızın devamını diliyorum. Ayrıca Bu ödülü bizlere takdim eden İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ve Eximbank Genel müdürü Ali Güney’e teşekkür ediyorum” dedi.

Bu yıl düzenlenen İTHİB İhracatın Yıldızları 2023 Ödül Töreni’nde; 3 yıldız, 27 platin, 22 altın, 73 gümüş, 267 bronz, 171 başarı ödülü sahiplerini buldu.