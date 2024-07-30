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İSO 500 Listelerinde Denizli'den 23 firma yer aldı

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmaları kapsamında Denizli'den toplam 23 firma listede yer aldı.

Haber Merkezi
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İSO 500 Listelerinde Denizli'den 23 firma yer aldı
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DENİZLİ

Haziran ayında açıklanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması-2023" listesinde Denizli'den 14 firma yer alırken, "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması-2023" listesinde ise 9 firma yer aldı.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, tüm listeye giren Denizli firmalarını ayrı ayrı tebrik ederek, önümüzdeki yıllarda firma sayısının artacağına inandıklarını belirtti. Listede yer alan 23 firma geçtiğimiz sene yaklaşık 2,4 milyar dolar ihracata imza attı ve Denizli ihracatının yüzde 60'ını gerçekleştirdi.

Memişoğlu, 2023 yılında yaşanan talep daralması, enerji fiyatlarındaki artış, enflasyon ve yüksek faiz oranları gibi zorluklara rağmen Türkiye ihracatının yüzde 0,6 artışla 255,8 milyar dolara ulaştığını ve Denizli'nin 4,2 milyar dolar ihracat yaptığını vurguladı.

Denizli sanayisinin geçmişine, deneyimine ve sektörel çeşitliliğine güvendiklerini belirten Memişoğlu, tüm firmaları tebrik ederek, önümüzdeki yıllarda daha fazla firma ile temsil edileceklerine inandıklarını ifade etti.

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