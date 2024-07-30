İSO İkinci 500 açıklandı: Denizli'den 9 firma listede

DENİZLİ

Tekstil-konfeksiyon sektörü 5 firma ile kendine yer bulurken, kablo-bakır tel 4 firma ile listede öne çıktı. İkinci 500 şirkette 11. olan Elsan Elektrik Gereçleri, Denizli sıralamasında listenin başında yer aldı. Elsan'ı 176. sıradaki Küçüker Tekstil ve 191. sıradaki Uğurlular Tekstil izledi.

Listede yer alan Denizli firmalarından 4'ü geçen seneye göre daha üst sıralara yükseliş gösterirken, geçen sene ikinci 500 sıralamasında bulunmayan iki firma da bu sene listeye dahil oldu.

Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu, "İSO İkinci 500-2023 araştırması, içinden geçmekte olduğumuz ekonomik ve finansal koşulları, ihracat performanslarını, AR-GE ve teknoloji faaliyetlerine ilişkin önemli sonuçlar ortaya koydu" dedi.

Kasapoğlu, uygulanan ekonomi politikaları, artan üretim ve girdi maliyetleri, istihdam ve lojistik problemleri, finans sorunları gibi pek çok sorunun üretim, yatırım hedeflerini ve sanayinin geleceğini olumsuz etkilemeye devam ettiğini belirtti. Tüm zorluklara rağmen sanayicilerin üretime devam etmek ve bilgi birikimlerini korumak için üstün çaba gösterdiğini vurgulayan Kasapoğlu, listeye giren tüm firmalarımızı tebrik etti ve önümüzdeki yıllarda firma sayısının artmasını umut ettiğini sözlerine ekledi.