“İyi Pamuk”, Better Cotton standardı yolunda

AHMET USMAN / İZMİR

İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (İPUD), dünyada pamuk üretimini sürdürülebilir hale getirmek için uygulanan Better Cotton Standardı ile Türkiye’nin İyi Tarım Uygulamaları Standardı’nı uyumlu hale getirmek için harekete geçti. İPUD Başkanı Muzaffer Turgut Kayhan, bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da kendilerine destek verdiğini belirtti.

Faaliyete başladıkları 2013 yılından bu yana Türkiye’de pamuğun daha iyi, daha sürdürülebilir üretimi için çaba harcadıklarını dile getiren Kayhan, “Amacımız topluma, çevreye duyarlı ve ekonomik olarak sürdürülebilir pamuk üretimini desteklemek. Üyelik tabanımız, tarladan hazır giyime pamuk tedarik zincirinin tüm kurumlarını kapsıyor. 2014’te Better Cotton Initiative (BC) ile stratejik bir ortaklık kurduk. Bu ortaklıkla Türkiye’de iyi pamuk standardının uygulanması ve benimsenmesini hedefledik. Bettter cotton dediğimiz ve Türkçe’de ‘iyi pamuk’ olarak kullandığımız tabir, çiftçilerin, çalışanların ve çevrenin refahını gözeten uluslararası bir sürdürülebilir pamuk standardı. Ancak sadece standarttan ziyade gönüllü ve topyekün bir dönüşüm hareketi aslında” dedi.

İPUD olarak farkındalık yaratmak ve çiftçilerle çalışmak için çeşitli projeler yürüttüklerini söyleyen Kayhan, “Tarım alanında eğitimler düzenliyor, çeşitli projeler gerçekleştiriyor ve markalarla işbirlikleri kurarak tarım işçilerinin çalışma koşullarını iyileştirmeye odaklanıyoruz. Better Cotton Standardı’nın dünya genelinde yaygınlaşmasıyla, pamuk üretiminde sürdürülebilirlik konusunda büyük bir ilerleme sağlandı. Ancak Türkiye’nin kendi ulusal sürdürülebilir pamuk standartlarını oluşturması ve bu standartları uluslararası ve ulusal düzeyde kabul ettirmesi önemli. Bu da çiftçilere destek olmak, sürdürülebilir tarım politikalarını teşvik etmek ve çevre dostu üretim modellerini benimsemek anlamına geliyor” diye konuştu.

İyi pamuk konusunda yakın zamanda çok güzel bir gelişme olacağını vurgulayan Kayhan, “Uluslararası Better Cotton Standardı ile ülkemizin İyi Tarım Uygulamaları Standardı’nı uyumlu hale getirecek Eşdeğerlik (Benchmarking) çalışmalarına başlayacağımızı buradan sizlere müjdelemek isteriz. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı da desteğini esirgemiyor. Eşdeğerlik sürecinin en önemli adımlarından biri olacak ve ülkemiz pamuk üretim durumunu uluslararası standart ile kapsamlı bir şekilde karşılaştıracak eşdeğerlik raporu için destekçi arayışımıza başladık” dedi.

Büyük işletmeler sürdürülebilir pamuk kullanacak

İyi Pamuk konusunda son yıllarda önemli ilerlemeler kaydedildiğini anlatan Muzaffer Turgut Kayhan, “2022-23 sezonu itibari ile Türkiye’deki üretimin yaklaşık %10’u İyi Pamuk olarak gerçekleşti. Sektöre yön veren giyim ve tekstil alanındaki büyük işletmeler, 2025’e kadar kullandıkları pamuğun %100’ünü sürdürülebilir kaynaklardan sağlamayı hedefliyor. Bu da daha çevreci ve daha etik üretim yöntemlerinin benimsenmesini sağlıyor. Sürdürülebilir pamuk üretimi konusunda önemli adımlar atıldı ama hala ilerlememiz gereken yollar var. Ülkemizde İyi Pamuğun yaygınlaşmasıyla, dışarıya olan bağımlılığımız azalacak, tekstil ve hazır giyim ihracatımızda yerli hammaddenin payı artacak. Bu da ihracattan elde ettiğimiz değerin ülkemizde kalmasına yardımcı olacak” diye konuştu.