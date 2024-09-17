Karalar: Altın Koza Film Festivali bir Türkiye markası

Eray ŞEN / ADANA

Bu yıl 23-29 Eylül 2024 tarihlerinde yapılacak 31. Adana Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nin basın toplantısı Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda yapıldı. Toplantıya Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar, Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, Yürütme Kurulu Üyesi Nebil Özgentürk, Sinema Program Koordinatörü Esin Küçüktepepınar, Festival Genel Koordinatörleri İsmail Timuçin ve Hüseyin Orhan ile Festival Sanat Yönetmeni Mehmet Açar katıldı.

Başkan Karalar, Altın Koza’nın artık Adana’nın değil Türkiye’nin bir markası olduğunu belirterek, “Sinema deyince Adana; Adana deyince de sanat ve kültür akla gelir” dedi. Konuşmasında, bu yıl hayatını kaybeden sanatçılar; Genco Erkal, Türker İnanoğlu, Arif Keskiner, Murat Soydan, Ayla Algan, Ahmet Uğurlu’yu anan Karalar, verilecek ödüllerle ilgili şunları kaydetti:

“Festivalin onur ödüllerini bu yıl usta oyuncular Demet Akbağ ve Uğur Polat’a sunacağız. Orhan Kemal adına verilen emek ödülünü oyuncu Güler Ökten, oyuncu-yönetmen-seslendirme sanatçısı Mazlum Kiper ve oyuncu-yönetmen-senarist Muzaffer Hiçdurmaz’a takdim edeceğiz. Yaşam boyu başarı ödülümüzü Polonyalı bir usta sanatçıya vereceğiz.”

Altın Koza Jüri Başkanı’nın ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan olduğunu vurgulayan Başkan Karalar, “Sinemamız adına güzel bir gelişme de geçen yıl Adana’da özel galasını yaptığımız yönetmen Zeki Demirkubuz'un ‘Hayat’ adlı filminin Türkiye’nin Oscar adayı olması” ifadesini kullandı.

Sinemalar ücretsiz olacak

Festivalin para ödüllerini artırdıklarını, yaklaşık 4 milyon lira ödül verileceğini bildiren Karalar, “Sinemalar ücretsiz olacak. Halkla iç içe, dolu dolu bir programla, Adana’ya yakışır bir Altın Koza Film Festivali başlıyor” diye konuştu.

Bu yılın teması ‘şiddete dur’

Toplantıda söz alan Menderes Samancılar da Adana gibi sanatın ve kültürün çok önemli olduğu bir şehirde doğmanın ve zamanı geldiğinde sanatçı olarak hizmet etmenin gururunu yaşadığını belirterek, bu yılki festival temasının ‘Şiddete Dur’ olduğunu bildirdi.

Finalde 11 film yarışacak

Altın Koza Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması finalinde 11 film yarışacak. Bunlardan 10’u Türkiye’de ilk kez seyirci ile buluşacak, 5’i dünya prömiyerini festivalde yapacak. En iyi film ödülü 1 milyon 500 bin lira olarak belirlendi.

Yaşam Boyu Onur Ödülü Polonyalı yönetmene

Yaşam Boyu Onur Ödülü Polonyalı usta yönetmen Jerzy Skolimowski’ye verilecek. Festivalin konuğu olarak Adana’ya gelecek olan Skolimowski, Cannes’da Jüri Büyük Ödülü ve En İyi Özgün Müzik Ödülü’nü alan son filmi “Aİ”nin gösterimine katılacak.

Fevstivalde ayrıca; belgesel, kısa film, öğrenci filmleri, edebiyat uyarlaması film senaryosu gibi bölümler ve özel seçkiler yer alacak.