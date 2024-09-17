  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Ege’de maden ihracatı ağustosta yüzde 33 arttı
Takip Et

Ege’de maden ihracatı ağustosta yüzde 33 arttı

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), ağustos ayında ihracatını yüzde 33 artırarak 130 milyon dolara yükseltti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ege’de maden ihracatı ağustosta yüzde 33 arttı
Takip Et

İZMİR / EKONOMİ

Ocak-Ağustos döneminde de ihracatlarını yüzde 20 artışla 865 milyon dolara çıkardıklarını söyleyen EMİB Başkanı İbrahim Alimoğlu, “Doğal taş sektöründe işlenmiş ürüne yoğunlaşarak ihracatımızı artırmaya çalışıyoruz. Egeli doğal taş ihracatçıları olarak 8 aylık dönemde 458 milyon dolarlık doğal taş ihracatına imza attık. 2024 yılında yapılan her 100 dolarlık ihracatın 64 doları işlenmiş ürünlerden oldu. Ege’den en fazla maden ihracatını Çin, İspanya, İtalya, ABD ve Rusya’ya gerçekleştirdik. Doğal taşta ise en fazla ihracat yaptığımız pazarlar ABD, Çin, Fransa, Avustralya ve Almanya” dedi.

Uzak ülkelere sektörel ticaret heyetleri planlıyoruz

Madenciler olarak yaşadıkları tüm zorluklara rağmen, ülkeye döviz getirmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Alimoğlu, “Ruhsat ve izin süreci ne kadar basitleşir ve süreçler ne kadar kısaltılırsa; girdi maliyetlerimizin kontrolsüz artışına çare bulunursa; biz sektör olarak ihracatımızı en yüksek seviyelere taşımaya hazırız. Birlik olarak 2025 yılının ilk yarısında Ticaret Bakanlığımızın belirlediği uzak ülkelere yönelik olarak sektörel ticaret heyetleri planlıyoruz. En kısa zamanda takvimimizi üyelerimize duyuracağız” diye konuştu.

Sektörün buluşma noktalarından olan Çin’deki Xiamen Fuarı’nda, 2025 yılında fuarın en hareketli holü olan A6’da yer alacaklarını anlatan Alimoğlu, Korea Build Week Fuarı’na milli katılım düzenlemek için çalışmalara başladık. Londra’da gerçekleşen, Surface Design Show fuarına Şubat 2025’te yine info stantla katılım sağlayacağız. Hali hazırda devam eden Yeni Dönem Doğaltaş Pazarlama ve Strateji Geliştirme URGE Kümesi için belirlenen hedef ülkelere yönelik ticaret heyeti ve info stant katılımları planlıyoruz. 2025 yılında AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’nı yine organize edeceğiz” dedi.

Yatırımcılar dikkat! İşte 1 milyon TL'nin 32 günlük güncel getirisi...Yatırımcılar dikkat! İşte 1 milyon TL'nin 32 günlük güncel getirisi...Ekonomi
Gram Equipment, Ege Serbest Bölgesi’nde büyümeye devam ediyorGram Equipment, Ege Serbest Bölgesi’nde büyümeye devam ediyorŞehirler
Artış yüzde 60'ı aştı: Aidat fiyatları kiralarla yarışıyor... İşte ilçe ilçe aidat ücretleriArtış yüzde 60'ı aştı: Aidat fiyatları kiralarla yarışıyor... İşte ilçe ilçe aidat ücretleriEkonomi
Egeli plastikçiler, plastik atıklarının kent mobilyası olmasını istiyorEgeli plastikçiler, plastik atıklarının kent mobilyası olmasını istiyorŞehirler

 

Şehirler
Gram Equipment, Ege Serbest Bölgesi’nde büyümeye devam ediyor
Gram Equipment, Ege Serbest Bölgesi’nde büyümeye devam ediyor
Egeli plastikçiler, plastik atıklarının kent mobilyası olmasını istiyor
Egeli plastikçiler, plastik atıklarının kent mobilyası olmasını istiyor
GSO’nun yeşil dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
GSO’nun yeşil dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
KBB Genel Sekreteri Baraçlı: Kandıra tarihi ve yaz turizmi için önemli bir merkez
KBB Genel Sekreteri Baraçlı: Kandıra tarihi ve yaz turizmi için önemli bir merkez
Bursa Ticaret Borsa’sı 100 yaşında
Bursa Ticaret Borsa’sı 100 yaşında
Karatay Ata Tohumu Projesi, kırsal kalkınmaya ve tarımsal üretime katkı sağlıyor
Karatay Ata Tohumu Projesi, kırsal kalkınmaya ve tarımsal üretime katkı sağlıyor