Ege’de maden ihracatı ağustosta yüzde 33 arttı

İZMİR / EKONOMİ

Ocak-Ağustos döneminde de ihracatlarını yüzde 20 artışla 865 milyon dolara çıkardıklarını söyleyen EMİB Başkanı İbrahim Alimoğlu, “Doğal taş sektöründe işlenmiş ürüne yoğunlaşarak ihracatımızı artırmaya çalışıyoruz. Egeli doğal taş ihracatçıları olarak 8 aylık dönemde 458 milyon dolarlık doğal taş ihracatına imza attık. 2024 yılında yapılan her 100 dolarlık ihracatın 64 doları işlenmiş ürünlerden oldu. Ege’den en fazla maden ihracatını Çin, İspanya, İtalya, ABD ve Rusya’ya gerçekleştirdik. Doğal taşta ise en fazla ihracat yaptığımız pazarlar ABD, Çin, Fransa, Avustralya ve Almanya” dedi.

Uzak ülkelere sektörel ticaret heyetleri planlıyoruz

Madenciler olarak yaşadıkları tüm zorluklara rağmen, ülkeye döviz getirmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Alimoğlu, “Ruhsat ve izin süreci ne kadar basitleşir ve süreçler ne kadar kısaltılırsa; girdi maliyetlerimizin kontrolsüz artışına çare bulunursa; biz sektör olarak ihracatımızı en yüksek seviyelere taşımaya hazırız. Birlik olarak 2025 yılının ilk yarısında Ticaret Bakanlığımızın belirlediği uzak ülkelere yönelik olarak sektörel ticaret heyetleri planlıyoruz. En kısa zamanda takvimimizi üyelerimize duyuracağız” diye konuştu.

Sektörün buluşma noktalarından olan Çin’deki Xiamen Fuarı’nda, 2025 yılında fuarın en hareketli holü olan A6’da yer alacaklarını anlatan Alimoğlu, Korea Build Week Fuarı’na milli katılım düzenlemek için çalışmalara başladık. Londra’da gerçekleşen, Surface Design Show fuarına Şubat 2025’te yine info stantla katılım sağlayacağız. Hali hazırda devam eden Yeni Dönem Doğaltaş Pazarlama ve Strateji Geliştirme URGE Kümesi için belirlenen hedef ülkelere yönelik ticaret heyeti ve info stant katılımları planlıyoruz. 2025 yılında AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’nı yine organize edeceğiz” dedi.