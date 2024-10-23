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Kayseri Büyükşehir’den Bünyan’a 10 milyon 600 bin TL’lik yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesine 10 milyon 600 bin TL yatırım yapılacağını ve kanalizasyon kolektör hattı imalatı gerçekleştirileceğini ifade etti.

Haber Merkezi
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Kayseri Büyükşehir’den Bünyan’a 10 milyon 600 bin TL’lik yatırım
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MUHAMMED KISIR / KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, ihtiyaç önceliğine göre belirlediği projeleri hayata geçiriyor. Bünyan ilçesine bağlı Gergeme Mahallesi’nde atık suların deşarjı için gerekli olan kolektör hattı imalatı için çalışma başlatıldı. KASKİ, bazı bölgelerde yatay sondaj teknolojisinden yararlanılan proje sayesinde artan nüfusa orantılı olarak çıkabilecek sorunu çözmeyi planlıyor.

Büyükkılıç, KASKİ’nin sorunsuz bir altyapı hedefiyle çalıştığını belirterek, Kayseri’yi yaşanabilir hale getirmek için projeleri hayata geçirmeye çalıştıklarını ifade etti.  

Kayseri’de merkez ve ilçelerde altyapı ile ilgili problemin olmadığına dikkat çeken Büyükkılıç, “Kaliteli bir altyapı için gerekli zeminleri oluşturmak çok önemli. Bu bilinçle doğru hamleler ile nokta atışı yaparak hem bütçemizi daha verimli kullanıyor hem de vatandaşımıza daha faydalı oluyoruz. Bu anlamda Bünyan İlçemizde nüfus artışına bağlı olarak mevcut kanalizasyon hatlarının revize edilmesi ihtiyacı doğmuştur. Hemen işe koyularak ihalesi yapıldı ve hızlı bir şekilde Gergeme Mahallesi’nde yatay sondaj ve açık kazı metoduyla kanalizasyon kolektör hattı imalatına başlanıldı. Önce insanımızı, sonra çevremizi düşünerek yatırımı 10 milyon 600 bin TL, uzunluğu ise 440 metre olan bir işten bahsediyoruz. Bölgedeki arazi şartları nedeniyle işin belli bir kısmı yatay sondaj teknolojisi ile yürütülüyor. Proje tamamlandığında insan ve çevre sağlığını korumanın yanı sıra kanalizasyon kolektör hattımız cazibeli olarak atık su arıtma tesisine ulaşacak” dedi.

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