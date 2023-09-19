Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde düzenlenen sağlık kongresi tamamlandı

EKONOMİ / KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen 12. Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Kongresinde sağlıkta geçmiş uygulamalarla günümüz tıp uygulamaları ve gelecekte yapılması planlanan uygulamalar masaya yatırıldı. Alanında uzmanların katıldığı kongrede en son veriler, deneyimler, akademik bilgi uygulama örnekleri paylaşıldı. Bunların yanında hastalar için uygun çözümler ve malzemeleri sunan sektör temsilcileri de 3 gün boyunca kongrede yer alıp tanıtım gerçekleştirdi.

Kongrenin sonuç bildirgesi kitap haline gelecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ve ürün haline getirilmesi üzerine, ülkemizin en büyük tesisini ve projesini hayata geçirmişti. Bu nedenle bu yıl Fitoterapi ve Tıbbi Aromatik bitki konusunun detaylıca gündeme getirilmesi amacıyla düzenlenen kongre büyük ilgi gördü. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında birçok hekim ve firmanın birlikteliğinde kongre başarı ile tamamlandı. Kongrenin sonuç bildirgesi ilerleyen günlerde bir kitap halinde yayınlanacak. 118 konuşmacının yer aldığı kongrede 42 oturum ve 33 atölye gerçekleştirildi. Yetkililer kongrenin sağlık alanında önemli gelişmelere ışık tutacağını belirtti.

Üretilen ürünler gıda, kozmetik ve sağlık sektöründe hammadde olarak kullanılacak

Türkiye’nin en büyük Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Merkezi (TABİM)’de Kongre Merkezinde 3 gün süren kongrede yer aldı. Ulusal ve uluslararası alanda; ilaç, kozmetik, kimya, aromaterapi, gıda, tamamlayıcı tıp ve gıda vb. sektörlerinde Kocaelili çiftçimizin üreteceği Tıbbi Aromatik bitkilerin en yüksek katma değere ulaşması amacıyla kurulan merkezde üretilen ürünlerin gıda, kozmetik ve sağlık sektöründe hammadde olarak kullanılması amaçlanmıştır.