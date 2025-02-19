Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “REWA Anatolia 2025” te ‘Sıfır Atık’ Sunumu gerçekleştirdi

Kocaeli

Geri dönüşüm, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi alanlarında sektörün lider temsilcilerini, uzmanlarını ve ilgili paydaşları bir araya getiren REWA Anatolia - Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Fuar ve Konferansı Adana Uluslar arası Fuar ve Kongre merkezinde gerçekleşti. Adana’da gerçekleştirilen etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’de katılım sağladı. Büyükşehir Belediyesi etkinlikte sıfır atık hedeflerini aktardı.

Büyükşehir Belediyesi sıfır atık çalışmalarını paylaştı

Sektördeki güncel gelişmeleri paylaşmak, yenilikçi çözümleri tartışmak ve güçlü iş birliklerine zemin hazırlamak amacıyla düzenlenen fuara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem ile Sıfır Atık Şube Müdürü Hüseyin Kılıç katılım sağladı. Fuar kapsamında “Atık Yönetimi Mevzuatları ve Belediyelerin Uyumu” ile “Atık Yönetiminde Atık Getirme Merkezlerinin Rolü” başlıklı oturumlarda Kocaeli’nde sıfır atık hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar, uygulama örnekleri, mevzuat değişiklikleri, daha temiz ve sürdürülebilir bir gelecek için kararlılıkla yapılan çalışmalar ve öneriler katılımcılar ile paylaşıldı.

80 adet mobil atık getirme merkezi

Adana Uluslar arası Fuar ve Kongre merkezinde düzenlenen REWA Anatolia 2025’te; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 8 ilçede atık getirme merkezlerinin kurulumunun yapıldığını sıfır atık belgelerinin alındığı ve 4 ilçede de kurulum ile ilgili çalışmaların devam ettiği paylaştı. Ayrıca, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında gerçekleştirilen ortak hizmet projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesinin, temin ettiği 80 adet mobil atık getirme merkezinin vatandaşların kolay ulaşabileceği noktalara konumlandırıldığı ve ilçe belediyeleri tarafından temin edilen sıfır atık noktalarına getirilen atık karşılığında vatandaşlara teşvik edici uygulamaların olacağı açıklandı.