Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nda ilk test sürüşü

EKONOMİ / KOCAELİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı devam eden Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay hattının enerjili ilk test sürüşü gerçekleşti. Tramvay, otogar durağından hareket ederek Adnan Menderes Bulvarı’ndan Kocaeli Şehir Hastanesi istikametine yol aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tramvay araçlarıyla gerçekleşen test sürüşünün 10 gün boyunca devam etmesi planlanıyor.

Şehir Hastanesi Tramvay Hattı’nda alt yapı ve üst yapı çalışmaları tamamlandı. 3 kilometre hat uzunluğu ve 5 adet istasyonuyla vatandaşların Şehir Hastanesine ulaşımını kolaylaştıracak tramvayda ilk enerjili test sürüşü yapıldı. Test sürüşleri esnasında yolcu yerine kum dolu torbalar kullanıldı. Tramvay raylarda ilerlerken çok sayıda uzman ise incelemelerde bulundu. Gerekli tüm testlerin tamamlanmasının ardından ilerleyen günlerde seferlerin başlaması planlanıyor.