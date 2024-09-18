Konukoğlu, GSO meclisinde konuştu: ‘Her koşulda mücadelemizi sürdürüyoruz’

GAZİANTEP

Toplantıda, güncel ekonomik gelişmeler, sektörel sorunlar, gündemdeki konular, iş dünyasının talep ve önerileri değerlendirilerek GSO’nun çalışmaları ve projeleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep'in sanayisi, ihracatı, istihdam olanakları, kültürel ve gastronomi değerleriyle büyük bir potansiyele sahip olduğunu, bu potansiyeli artırmak adına yürütülen çalışmaların kent adına çok değerli girişimler olduğunu söyledi.

Mevcut ekonomik koşullar ve küresel sorunlar karşısında firmaların türlü zorluklarla faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Konukoğlu, üretim, ihracat, yatırım ve istihdamdaki sürdürülebilirliğin önemine vurgu yaptı.

“2025’in ikinci yarısında ekonomide rahatlama bekleniyor”

Avrupa Birliği ülkelerinde ve özellikle Almanya’da yaşanan sıkıntılara değinen Konukoğlu, Almanya’nın gıdadan giyime kadar en büyük tedarik sağladığı ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğini belirterek, “Bu sebeple Almanya başta olmak üzere İspanya ve Fransa’daki sorunların pazarımız olan diğer AB ülkelerine de yayılmamasını diliyoruz. Maalesef, Suriye, Irak ve bölge ülkelerindeki yaşanan sıkıntılar ve Rusya-Ukrayna savaşı ticaretimizi olumsuz etkiliyor. Ancak sanayiciler olarak biz şartlar ne olursa olsun mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.

Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmelerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Konukoğlu, “Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’in de belirttiği gibi 2025 yılının ikinci yarısında ekonomide bir rahatlama bekleniyor. Enflasyon konusu çok önemli ve dezenflasyonun devamlılığı için mücadele ediliyor” ifadelerini kullandı.

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin ardından ABD tarafında da faiz indirimi beklentisine dikkati çeken Konukoğlu, faiz oranlarının yüksek olduğuna işaret ederek, faiz indirim kararlarının süreç içeriisnde olumlu yansımalarının olacağını sözlerine ekledi.

Ünverdi: OVP ile rasyonel adımlar atılmaktadır

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de konuşmasında, 2025-2027 yıllarını kapsayan yeni Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Güncellenen OVP’nin ülkemiz ekonomisi adına kritik öneme sahip olduğunu dile getiren Ünverdi, “Şu bir gerçektir ki, öngörülebilirlik ve piyasa dengelerinin yerinden oynadığı bir dönemde; geçtiğimiz yıl açıklanan ve güncellenerek devam eden OVP programı ile rasyonel/gerçekçi adımlar atılmaktadır. Çok zorlandığımız da bir gerçektir ama süreci ekonomimiz adına düzlüğe çıkış ve bir kurtuluş reçetesi olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

OVP’de reform alanları ve sonuç kısmında hedeflere nasıl ulaşılacağı konusunda ifade edilen başlıkların üretim, ihracat, yatırım gibi daha çok sanayi odaklı olduğunu kaydeden Ünverdi, şunları dile getirdi:

“Bunlar arasında, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi, yeşil ve dijital dönüşüme yönelik teknolojik gelişimin sağlanması, teknolojik yatırımlar ve yerlileşmenin sağlanması, beşeri sermayenin güçlendirilmesi, iş ve yatırım ortamının güçlendirilmesi, OSB ve küçük sanayi sitelerinin artırılması ve limanlar ile özellikle demiryolu bağlantılarının kurulması, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin artırılması gibi hususlar ana başlıkları teşkil etmektedir. En başta fiyat istikrarı olmak üzere, üretim, istihdam ve ihracatta istenilen hedeflere ulaşmak için biz üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Ünverdi, Gaziantep Sanayi Odası olarak firmaların karbon ayak izi hesaplamalarının yapılması, savunma sanayisi, mesleki eğitim, yeni OSB’lerin kurulması gibi konularda örnek çalışmalar yürüttüklerini belirterek şunları kaydetti:

“Çalışmalarımız kapsamında bu ay bir ilke daha imza atarak, ISO 14064-1 standardına göre kurumsal karbon ayak izi hesaplamalarını tamamlayan ve raporlayan ilk Oda olduk. Bildiğiniz üzere hizmet binamızda yine Türkiye’deki sanayi odaları içerisinde elektrik enerjisinin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan ilk Oda olmuştuk ve sertifikamızı her yıl yenilemekteyiz.”

GSO Mesleki Eğitim Merkezi’nde firmaların yeşil dönüşümlerini sağlamak hedefiyle yürüttükleri çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Adnan Ünverdi, “GSO olarak bugüne kadar 60 firmanın karbon ayak izini hesapladık ve 10 firma ile de çözüm ortaklığı kapsamında TÜBİTAK ile hibe destek protokolü gerçekleştirdik. KOBİ niteliği taşıyan firmalarımızı da verilen desteklerden faydalanmaya ve dönüşümlerini gerçekleştirmeye davet ediyoruz” diye konuştu.

Gaziantep’in ihracat verileri hakkında da bilgiler veren Ünverdi, “2024 yılı ocak-ağustos döneminde Gaziantep’ten 6 milyar 481 milyon 739 bin dolarlık ihracat yapıldığının altını çizerek, şunları aktardı:

“Gaziantep en fazla ihracat gerçekleştiren 10 il arasında 6. sıradaki yerini korudu. En çok ihracatın yapıldığı ülkelerin başında Irak ve ABD yer aldı. İhracatın sektörlere göre dağılımına bakıldığında ise ilk sırada yüzde 35,7 ile tekstil ürünleri, ikinci sırada yüzde 33,3 ile tarımsal sanayi ve hububat ürünleri ve üçüncü sırada yüzde 12,7 ile kimya ve plastik ürünleri bulunuyor. İhracat yaptığımız toplam ülke sayısı 183’e yükseldi.” ifadelerini kullandı.

GSO Eylül Ayı Meclis Toplantısı, meclis ve meslek komite üyelerinin görüş ve önerilerini dile getirmelerinin ardından sona erdi.