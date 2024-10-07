Konya Büyükşehir 18 farklı türde tarımsal destek verecek

MUAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Konya Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde kalkınmayı sağlamak ve bitkisel çeşitliliği artırmak amacıyla fide ve fidan desteğine devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda 31 ilçeden daha önce başvurusu alınan çiftçilere tohumları teslim edildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bitkisel ve hayvansal üretimine katkı sağlamak amacıyla tarıma ve tarımsal projelere büyük önem verdiklerini söyledi.

“Tüm çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”

Konya’nın Türkiye’de tarımın en önde olduğu şehirlerden birisi olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Konya, sadece kendisi için değil Türkiye’nin gıda güvenliği için de önemli üretimler gerçekleştiriyor” diye konuştu.

Çiftçilere sağlanan destekler kapsamında özellikle daha az su isteyen bitkilerin teşvik edildiğini ifade eden Başkan Altay, “Büyükşehir Yasası’ndan itibaren kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelirlerinin ve ürün çeşitliliğinin artırılmasıyla ilgili yoğun bir çaba içerisindeyiz. Özellikle Macar fiği gibi daha az su isteyen bitkilerimizin özellikle yem bitkisi olarak kullanılmasıyla ilgili bir çalışma içerisindeyiz. 2014’ten itibaren tarıma desteklerimiz kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Bu yıl da inşallah bu tohumları çiftçilerimize dağıtarak, yüzde elli hibe destekli bir şekilde üretimin artmasını sağlamış olacağız. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle Konya’da hem hayvansal hem tarımsal üretimle uğraşan 31 ilçemizdeki tüm çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Onlar üretmeye devam etsinler, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü tarımsal destekte onlarla birlikte olacağız. Hayırlı olmasını temenni ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçiler desteklerden memnun

Konya Büyükşehir’in tohum desteğinden faydalanan çiftçiler de Başkan Altay’a teşekkür ederek, desteğin devam etmesini istediklerini ifade etti. Kırsaldaki çiftçilerin bitkisel ve hayvansal üretimlerinin artırılması, kaba yem açığının kapatılması, kendi kaba yemlerini üretmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında; 2024-2025 üretim sezonunda başvuruları alınan çiftçilere 10.600 dekar alan için yüzde 50 hibe destekli 106.400 kilogram sertifikalı Macar fiği tohumu ve korunga tohumu dağıtımı yapıldı.

4 yılda 1.000 ton macar fiği ve korunga tohumu desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi tarımsal desteklemeler kapsamında 2021-2024 yılları arasında hayvancılıkla uğraşan üreticilere yaklaşık 1.000 ton sertifikalı Macar fiği ve korunga tohumu desteğinde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 üretim sezonunda çiftçiye Macar fiği ve korunga tohumu dışında; elma, asma, ceviz, badem, şeftali, kiraz, aronya, ahududu, böğürtlen, kestane, Antep fıstığı, sumak, kekik, adaçayı, nohut, aspir gibi 18 farklı türde desteklere önümüzdeki süreçte devam edecek.