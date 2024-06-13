Konya Şeker’den üretici ortaklarına 120 milyon TL avans

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Türkiye'nin gıda devi Konya Şeker, 2024-2025 kampanya döneminde pancar ekimi yapan üretici ortaklarına tarımsal faaliyetlerini daha rahat bir şekilde sürdürebilmeleri ve mali yüklerini hafifletebilmeleri amacıyla 120 milyon TL tutarında motorin avans ödemesi yapacak.

Ödemeler, bugün saat 17:00 itibarıyla üreticilerin hesaplarına yatırılacak. Özellikle artan girdi maliyetleri karşısında üreticilere önemli bir destek sunan bu avans ödemesi, tarım sektöründe örnek teşkil ediyor.

“Çiftçilerimize bol kazançlar diliyorum”

293 milyon TL'lik çapa avansı ve patates avansı ödemesinin ardından şimdi de motorin avansı ödemeye hazırlanan Konya Şeker, bayram öncesinde üretici ortaklarının yüzünü güldürüyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, "2024-2025 kampanya dönemimizde üretici ortaklarımızın hesaplarına çapa ve patates avanslarını yatırmıştık. Şimdi de 120 milyon TL'lik motorin ödememizi gerçekleştireceğiz. Ücretler bugün saat 17:00'dan sonra çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacak. Çiftçimizin elini rahatlatacak avans ödememizin hayırlı olmasını temenni ediyor, bol kazançlar diliyorum" dedi.