Kredi faizlerinin geriye dönük artırılmasına esnaf tepkili: Bu yanlıştan dönülmeli!

ALİ BAŞ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, alınan bu haksız kararın esnafı mağduriyetine yol açtığını söyledi.

Geriye dönük olarak artırılan faizlerin esnafı zor durumda bıraktığını vurgulayan Birsen, “Ülke şartlarının böyle bir adımı gerektirdiği iddiaları kesinlikle doğru değil! Bu durum esnafı olumsuz etkiledi, esnafın şikayetlerine yetişemez olduk” dedi.

Esnaf kefalet kredi faizlerindeki artışın geriye dönük olarak uygulanmasıyla ilgili olarak hükümete ve ilgili kurumlara taleplerini ilettiklerini belirten Birsen, bu taleplerin nasıl değerlendirileceği konusunda belirsizlikler olduğunu ifade etti. Özellikle geriye dönük artışların esnafı daha da zora sokacağını dile getiren Birsen, bu durumun esnafın yatırım yapma ve işletme faaliyetlerini olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Birsen ,“Esnafın, yüksek faiz oranlarıyla kredi almak istememesiyle birlikte işler daha da zorlaştı. Faiz oranlarının yüzde 50'nin altına düşmesinin bile esnafı yatırım yapmaktan alıkoyuyor. Halk Bankası bu kararını yeniden gözden geçirmeli ve esnafın koşullarına uygun hale getirmeli” diye konuştu.

"Pandemiden kötü durumdayız"

Eskişehir esnaf Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, son dönemde kapanan esnaf sayısında büyük artışlar yaşandığını ve kayıtların ciddi şekilde azaldığını ifade etti. “Pandemi döneminden daha kötü durumdayız” diyen Birsen, Nisan 2024 verilerine göre kapanan esnaf sayısının önceki yıllara göre çok daha yüksek olduğunu belirten Birsen, sektörün daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.