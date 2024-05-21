KSO’dan döküm sektörü için yeşil dönüşüm atağı: 5 milyon dolarlık proje onaylandı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Konya Sanayi Odası, sektörlere yönelik gerçekleştirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda, Konya Sanayi Odası ve Konya Döküm Kümesi tarafından hayata geçirilen ‘Konya Döküm Kümelenmesi Yeşil Dönüşüm Ur-Ge Projesi’ Ticaret Bakanlığı tarafından kabul edildi.

Ur-Ge (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) Projesine yönelik değerlendirmelerde bulunan KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, bu proje ile Konya döküm sektörünün yeşil dönüşüm sürecinin daha da hızlanacağını söyledi.

Döküm sektörünün Konya’nın en güçlü olduğu sektörlerin başında geldiğini ve sektörün bu gücünü daha da artırmak için çalıştıklarını aktaran Başkan Büyükeğen, “Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizmasına tabi olacak öncelikli sektörlerden biri olan döküm sektörümüzün yeşil dönüşüm sürecini desteklemek amacıyla Konya Döküm Kümelenmesi Yeşil Dönüşüm Ur-Ge Projemizi hayata geçirdik. Toplam 5 milyon dolar bütçeli ilk projemiz, sektördeki 15 firmamız için onaylandı. Proje kapsamında yapacağımız çalışmalar ile Konya döküm sektörünün yeşil dönüşümüne katkı vererek firmaların karbon ayak izlerini azaltmayı ve sürdürülebilir üretim yöntemlerine geçişlerini desteklemiş olacağız. Böylece sektör sanayicilerimiz, çevre dostu üretim süreçlerine ayak uyduracak ve rekabet güçlerini de artırmış olacak. Döküm sektörümüzden gelen yoğun talep üzerine 27 firmamız için iki yeni Yeşil Dönüşüm Ur-Ge Projesi başvurusu daha gerçekleştireceğiz.” dedi.

3 milyon 750 bin dolar destek

Toplam 5 milyon dolar bütçeli Ur-Ge projesi kapsamında yapılacak faaliyetler için sektör sanayicilerine yüzde 75 oranında, 3 milyon 750 bin dolara yakın destek verileceğinin altını çizen Büyükeğen, şunları söyledi: “Ur-Ge Projemiz kapsamında, firmalarımızın ihtiyaç ve rekabet analizlerini belirleyerek, bunların geliştirilmesine yönelik eğitim, danışmanlık ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Sektör sanayicilerimizin yurt dışı pazarlara daha etkin açılmalarını sağlamak için yurt dışı pazarlama ve danışmanlık hizmetleri vereceğiz. Proje ile yapacağımız tüm bu çalışmalar kapsamında Konyalı döküm sanayicilerimize, yaklaşık 3 milyon 750 bin dolara yakın destek sağlamış olacağız. Ur-Ge projemizin sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.”