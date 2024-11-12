Küçük Menderes Havzası Belediyeler Birliği için ilk adım atıldı

İZMİR / EKONOMİ

Zengin tarihi, kültürel varlıkları ve doğal güzellikleriyle hem bölgesel hem de ulusal ölçekte büyük değere sahip olan Küçük Menderes Havzası’nda yer alan belediyeler sürdürülebilir kalkınma yolunda iş birliği halinde yürümek için birlik çatısı altında bir araya gelmeye karar verdiler. Küçük Menderes Belediyeler Birliği’nin (KÜMEB) kurulması için ilk adım Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) öncülüğünde Selçuk’ta gerçekleştirilen Küçük Menderes Havzası Ortak Gelecek İçin Küresel Stratejiler Çalıştayı’nda atıldı.

Moderatörlüğünü şehir plancısı Doç. Dr.Sertaç Erten’in yaptığı çalıştaya Selçuk, Tire, Torbalı, Ödemiş, Menderes Belediyeleri ile Karaot Tohum Derneği temsilcileri, Selçuk Efes Kent Belleği Merkezi temsilcileri katıldı.

Doğal ve kültürel birikimleri korumak, çevre sorunlarına etkili çözümler üretmek ve bölgesel sürdürülebilir kalkınma için belediyeler arasında işbirliğinin önemine değinen ÇEKÜL Genel Sekreteri Ilgın Sözen, “Küçük Menderes Havzası Belediyeler Birliği’nin kurulması bu amaçlara hizmet eden çok büyük adım olacak. Havzadaki her bir ilçemizin çok özel yerleri var. Ancak turizm altyapısının zayıf olması, koruma politikalarına yönelik bütüncül eylem planı ile icra odaklı kapasitenin olmaması ve belediyeler arasındaki koordinasyonsuzluk nedeniyle bu potansiyel yeterince değerlendirilmiyor. Kurulacak bu birlik gerek bütçe, gerekse yönetim kültürü açısından yol gösterici olacaktır” dedi.

“Havzanın çığlığı duyulmalı”

Küçük Menderes Havzası'nın tarım, zanaat, tarihi ve doğal güzellikler açısından son derece zengin bir coğrafya olduğunu ifade eden Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Efes gibi önemli bir turizm merkezine sahip olmanın avantajlarını kullanarak, havzadaki diğer yerleşim yerlerinin de turizmden daha fazla pay almasını istiyoruz. Havzanın sahip olduğu zenginliklere rağmen ortak bir çaba gösterilmeden bu değerler yeterince değerlendirilemez. Küçük Menderes nehri can çekişiyor. Bu çığlık duyulmalı. Havzanın yeniden canlandırılması için birlik olunmalı” diye konuştu.

“İktisadi açıdan da çözüm üretecek”

Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu ise kurulacak birliğin ilçelerin ekonomik ve sosyal sorunlarına çözüm bulacağını belirtti. Okuroğlu, “Havzadaki ilçelerin ekonomisi ve sosyal hayatı iç içe. Buradan çıkacak yapı, iktisadi olarak da önemli. Belediyelerin karşılaştığı en büyük problem maddi güçlükler. Karşılıklı üstünlüklerimizi bir araya oturtursak, gerekli veri ve bilgi paylaşımını da merkeze yerleştirirsek tüm işbirliği içinde olduğumuz belediyelerle doğru tespitler yapabiliriz, çözümler üretebiliriz." şeklinde konuştu.