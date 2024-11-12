Manisa’da 564 ton tohum üreticilere ulaştı

MANİSA / EKONOMİ

Hem tarımsal hem de hayvansal üretimi geliştirmek adına birçok projeye imza attıklarını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Yüzde 75 hibe destekli hububat tohumunu dağıtmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu yeterli değil tabi ki. Birçok projemiz önümüzdeki günlerde hayata geçecek. Sizlerin desteğe ihtiyacı vardı, yaptığımız bu destekler az bile. Bu bir başlangıç, devamı gelecek. Destekleri 17 ilçemize eşit bir şekilde yapıyoruz” dedi.

“Üreticimizin önceliği, bizim de önceliğimiz”

Yapılacak yatırımlarda ortak aklı dikkate aldıklarını söyleyen Zeyrek, “Bir yere yatırım yapılacaksa belediye başkanlarıma, muhtarlara soruyorum. Diyorum ki sizin önceliğiniz nedir. Sizin önceliğiniz benim önceliğimdir. Yatırımlarımızı her zaman için muhtarlarımla, sivil toplum kuruluşlarıyla, belediyemizce, konunun muhatabı kimse onlarla birlikte karar vererek yapacağız. Bunu yapacağız ki paramızı doğru yere harcayalım. Gördes’e hububat tohumu dışında kanadı noktalı sirke sineğine karşı mücadele için 9 bin 72 şişe elma sirkesini kiraz üreticilerine dağıttık. Karaağaç mahallesinde iki adet hayvan içme suyu göletinin temizlik çalışmalarını tamamladık. Kobaklar mahallesinde bulunan tarımsal sulama göletinin genişletme, bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdik” diye konuştu.