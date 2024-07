'Mesleki eğitimde özel sektörün rolü güçlendirilmeli'

Takip Et

TARSUS / EKONOMİ

Tarsus TSO temmuz ayı meclis toplantısında mesleki eğitim, ara eleman ve istihdam konuları ele alındı.

İstihdamın en önemli mottoları olduğunu vurgulayan Tarsus TSO Başkanı H. Ruhi Koçak, Türkiye’de hemen her sektörde görülen nitelikli iş gücü ve ara elaman probleminin çözümü için ciddi ve somut projelere ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. Özel sektörün nitelikli eleman talebinin karşılanması için mesleki eğitimin önemine dikkat çeken Koçak, “Mesleki eğitimde kamu-özel sektör iş birliğinin artırılması ve özel sektörün rolünün güçlendirilmesi gerekiyor. Mesleki eğitimle reel sektörü birbirine entegre eden her proje bizim için kıymetlidir. Yapılacak her işbirliğini önemli buluyoruz” dedi.

Bilişim, elektrik-elektronik ve yenilebilir enerji olmak üzere üç alanda eğitim veren Tarsus TSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Müdürü Abdurrahim Gümüş ise “Reel sektörün beklentilerine uygun nitelikteki mesleki eğitim modeliyle kalifiye teknik eleman yetiştirmek istiyoruz. Bunun için işbirliği yapmaya hazırız” ifadesini kullandı.